हर आने-जाने वाले की तस्वीर स्टोर कर लेगा अमेरिका, एयरपोर्ट पर ही खिंचवानी पड़ेगी फोटो

संक्षेप: अमेरिकी प्रशासन इमिग्रेशन को लेकर काफी सख्त है। कस्टम ऐंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने ऐलान किया है कि अमेरिका आने या यहां से जाने वाले लोगों को फेशियल रिकग्निशन करवाना होगा। लोगों की तस्वीरें स्टोर रखी जाएंगी।

Mon, 27 Oct 2025 10:42 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका प्रवासियों को लेकर काफी सख्त रवैया अपना रहा है। जानकारी के मुताबिक अब वह ऐसा डेटाबेस तैयार करने जा रहा है जिसमें अमेरिका आने या फिर यहां से जाने वाले विदेशियों की जानकारियों स्टोर की जाएंगी। इसमें बायोमीट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों की तस्वीरें भी खींचकर सुरक्षित रख ली जाएंगी। कस्टम ऐंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि विदेशियों की तस्वीरों के साथ ही उनका फेशियल रिकग्निश्न डेटाबेस तैयार किया जाएगा।

एयरपोर्ट, बंदरगहों और सीमाई इलाकों में इस सिस्टम को लगाया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि गलत दस्तावेजों के आधार पर अमेरिका आने वाले लोगों पर कार्रवाई सनिश्चि करने और अपराध पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। पहले भी सीबीपी विदेश से आने वाले लोगों का बायोमीट्रिक डेटाबेस लेता रहा है। हालांकि अब इसका विस्तार किया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक अब यह नियम प्रवासियों, ग्रीन कार्ड होल्डर और कुछ समय के लिए यात्रा करने वालों पर भी लागू होगा। बताया गया है कि दो महीने में नए नियम लागू हो जाएंगे। नवंबर 2020 में भी अमेरिकी प्रशासन ने इस तरह के नियम लागू करने की कोशिश की थी। हालांकि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने इसका विरोध किया था और कहा था कि इस सिस्टम में कई खामियां हैं। कई बार फेशियल रिकग्निशन सिस्टम गलत भी साबित होता है। ऐसे में कई बार मासूमों के भी फंसने के चांस रहते हैं।

सीबीपी का कहना है कि यह नियम लागू करने से वीजा फ्रॉड में कमी आएगी और तय समय से ज्यादा रहने वाले लोगों की भी आसानी से पहचान हो जाएगी। नियम लागू होने के बाद अमेरिका पहुंचने वाले या फिर वहां से जाने वाले लोगों को फोटो खिंचवानी होगी। ऐसा ना करने पर उसपर कार्रवाई हो सकती है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
