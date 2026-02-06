Hindustan Hindi News
बलूचिस्तान से सोना निकालेगा अमेरिका, मजबूर पाकिस्तान ने कर लिया समझौता; एक डर भी

बलूचिस्तान में चीन की मौजूदगी और उसकी ओर से चल रही परियोजनाओं का विरोध होता रहा है। ऐसी स्थिति में अब यहां अमेरिका की एंट्री से हालात और बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने जिस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका से डील की है, उसे रेको डिक परियोजना कहा जा रहा है। यह पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित है।

Feb 06, 2026 03:32 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ 1.3 अरब डॉलर में एक डील कर ली है। इसके तहत वह अमेरिका को बलूचिस्तान प्रांत में सोना और कॉपर निकालने की अनुमति देगा। इस तरह पाकिस्तान के संवेदनशील इलाके बलूचिस्तान की धरती में मौजूद खजाने पर एक तरह से अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। पहले ही बलूचिस्तान में चीन की मौजूदगी और उसकी ओर से चल रही परियोजनाओं का विरोध होता रहा है। ऐसी स्थिति में अब यहां अमेरिका की एंट्री से हालात और बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने जिस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका से डील की है, उसे रेको डिक परियोजना कहा जा रहा है। यह पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित है।

कुल 7 अरब डॉलर की इस परियोजना के तहत 2028 के अंत तक अमेरिका की ओर से सोना निकालने की शुरुआत हो सकती है। इस प्रोजेक्ट को कनाडा की कंपनी बैरिक माइनिंग की ओर से तैयार किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तानी अथॉरिटीज भी साझेदार के तौर पर काम कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी रकम EXIM यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ अमेरिका के माध्यम से प्राप्त होगी। इसके तहत अमेरिका बलूचिस्तान की जमीन में गड़े खजाने पर कब्जा करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। हालांकि उसका कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं।

बैरिक माइनिंग का कहना है कि इस परियोजना में उसकी 50 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा 25 फीसदी पर पाकिस्तान की तीन सरकारी कंपनियों का हिस्सा है। 25 फीसदी प्रोजेक्ट पर हक बलूचिस्तान सरकार का है। बता दें कि बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही संगठन काफी गुस्से में हैं और बीते कई सालों से पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों पर हमलावर हैं। कई बार उनकी ओर से चीनी नागरिकों को टारगेट करके भी हमले हुए हैं। अब यदि अमेरिका की भी यहां एंट्री हो रही है तो उसके लिए भी सुरक्षा से जुड़ी चिंता होगी। माइनिंग के इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे लाइन के भी विस्तार की तैयारी है। इसके लिए बलूचिस्तान से कराची तक के लिए कॉपर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी।

पाकिस्तान के लिए रेको डिक प्रोजेक्ट बेहद अहम है। उसे यहां से बड़े पैमाने पर कमाई होने की उम्मीद है। इसीलिए उसने कनाडा की कंपनी को काम सौंप कर तेजी से विकास कराना शुरू किया है। हालांकि बलूचिस्तान के मूल निवासियों के लिए यह चिंता की बात होगी। उनकी पहले ही शिकायत कर रही है कि देश के प्रशासन, राजनीति, सेना समेत अहम संस्थानों में पंजाबियों का वर्चस्व है। इसके अलावा संसाधनों के दोहन से बलूचिस्तान को कोई फायदा ना मिलने की भी उनकी चिंता है। ऐसी स्थिति में चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की मौजूदगी पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखने वाली बात है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

World News In Hindi International News International News In Hindi

