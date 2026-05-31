Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डील साइन करो या वार डिपार्टमेंट से डील करने को तैयार हो जाओ, ईरान को अमेरिका की चेतावनी

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका-ईरान के बीच नाजुक युद्धविराम चल रहा है। तीन महीने पहले शुरू हुए संघर्ष में अमेरिका-इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित हुआ।

डील साइन करो या वार डिपार्टमेंट से डील करने को तैयार हो जाओ, ईरान को अमेरिका की चेतावनी

अमेरिकी रक्षा सचिव पेटे हेगसेथ ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। सिंगापुर में सुरक्षा सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि तेहारान या तो परमाणु मुद्दे पर सौदा कर ले या फिर अमेरिकी वार डिपार्मेंट का सामना करे। उन्होंने बातचीत में प्रगति पर आशा जताई लेकिन सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान अब सही दिशा में आ रहा है और वार्ता उत्पादक रही है।

ये भी पढ़ें:ईरान का अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला, कई सैनिक घायल; हाई-टेक 'रीपर ड्रोन' भी तबाह

पेटे हेगसेथ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट मीटिंग वाले बयान का हवाला देते हुए कहा, 'ईरान या तो टेबल पर सौदा कर सकता है या मेरे बाएं वाले व्यक्ति (यानी खुद) से निपट सकता है।' यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका-ईरान के बीच नाजुक युद्धविराम चल रहा है। तीन महीने पहले शुरू हुए संघर्ष में अमेरिका-इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित हुआ और वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हुई।

ये भी पढ़ें:नाकाबंदी तोड़कर ईरान जाने की कोशिश में था इस देश का जहाज, अमेरिका ने लगाया ब्रेक

बातचीत में कहां फंसा है पेच

हेगसेथ ने जोर दिया कि ट्रंप कोई भी सौदा तभी करेंगे जब वह ग्रेट डील हो, जिसमें ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके। हेगसेथ ने स्वीकार किया कि ईरान अपने परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता, लेकिन सही प्रोत्साहन और दबाव के साथ टेबल पर यह संभव है। उन्होंने अमेरिकी सैन्य तैयारी पर भरोसा जताते हुए कहा कि अगर जरूरी हुआ तो हम पहले से भी मजबूत स्थिति में हमला कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:नाकाबंदी और बेतुकी मांगों से विश्वासघात' कर रहे ट्रंप, भड़के खामेनेई के सलाहकार

डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत खोलने, खदानों को हटाने और ईरान के समृद्ध यूरेनियम स्टॉक को नष्ट करने की मांग की है। प्रस्तावित समझौता 60 दिनों के युद्धविराम विस्तार पर केंद्रित है, जिसमें व्यापक परमाणु वार्ता शामिल होगी। ईरानी पक्ष ने विश्वास की कमी जताई है क्योंकि पहले भी वार्ता के दौरान हमले हुए थे। ईरान का फोकस फिलहाल युद्ध समाप्त करने पर है, न कि परमाणु विवरण पर। अमेरिकी अधिकारी इसे उच्च-दांव वाली वार्ता बता रहे हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टीम सक्रिय है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
America Iran Israel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।