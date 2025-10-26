अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बढ़ाना चाहता है, लेकिन... भारत से संबंधों पर क्या बोला US

संक्षेप: रूबियो ने कहा कि यह एक मैच्योर, प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, वह भारत के साथ हमारे रिश्ते या दोस्ती की कीमत पर है, जो गहरे, ऐतिहासिक और जरूरी हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के बीच मित्रता बढ़ी है। अमेरिका ने जहां भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का अपने व्हाइट हाउस में स्वागत कर रहा है, जिससे वह दुनियाभर के निशाने पर आ गया है। अब अमेरिका दोनों देशों से संबंध को लेकर सफाई पेश कर रहा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिश्ते बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये रिश्ते वॉशिंगटन के भारत के साथ रिश्तों की कीमत पर नहीं हैं।

रूबियो ने शनिवार को दोहा की फ्लाइट में रिपोर्टर्स से कहा कि जैसे भारत के उन देशों के साथ रिश्ते हैं जिनसे अमेरिका के नहीं हैं, वैसे ही इसका उलटा भी होता है। रूबियो ने कहा, "यह एक मैच्योर, प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, वह भारत के साथ हमारे रिश्ते या दोस्ती की कीमत पर है, जो गहरे, ऐतिहासिक और जरूरी हैं।"

रूबियो ने कहा, “देखिए, हम भारत और बाकी सब चीजों से जुड़ी चुनौतियों से पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन हमारा काम उन देशों के साथ पार्टनरशिप के मौके बनाने की कोशिश करना है जहां यह मुमकिन हो। और काउंटर-टेरर और इस तरह की चीजों पर पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करने का हमारा लंबा इतिहास रहा है। अगर मुमकिन हो तो हम इसे इससे भी आगे बढ़ाना चाहेंगे।”