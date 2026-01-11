खून की उल्टियां होने लगीं, मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया रहस्यमयी हथियार?

संक्षेप: उसने कहा कि इसके बाद जो हुआ, वह लड़ाई नहीं, बल्कि नरसंहार था। उसने कहा कि हम सैकड़ों थे, लेकिन हमारे पास कोई मौका नहीं था। वे इतनी सटीकता और तेजी से गोली चला रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हर सैनिक एक मिनट में 300 राउंड फायर कर रहा हो।

पिछले दिनों अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया था। इस हमले में अब दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना ने रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल किया था, जिससे कुछ ही मिनटों में वेनेजुएला के सैन्य गार्ड घुटने पर आ गए। उनके नाक से खून निकलने लगा और वे खून की उल्टियां करने लगें। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने एक्स पर पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी का पोस्ट शेयर किया है, जिसमें ऐसा दावा किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इंटरव्यू में गार्ड (सैनिक) ने दावा किया कि कैसे अमेरिकी फोर्स ने एक भी सैनिक खोए बिना सैकड़ों सैनिकों को खत्म कर दिया, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो उसने पहले कभी नहीं देखी या सुनी थी। गार्ड ने कहा, "हम पहरा दे रहे थे, लेकिन अचानक बिना किसी वजह के हमारे सभी रडार सिस्टम बंद हो गए। अगली चीज जो हमने देखी, वो थे ड्रोन, बहुत सारे ड्रोन, जो हमारी पोजीशन के ऊपर उड़ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।" उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही देर बाद, कुछ हेलीकॉप्टर दिखाई दिए, मुश्किल से आठ रहे होंगे और उसमें से लगभग 20 अमेरिकी सैनिक नीचे उतरे।

उसने आगे बताया कि अमेरिकी सैनिक कुछ बंदूकों से भी कहीं अधिक पावरफुल चीज लेकर आए थे। गार्ड ने याद करते हुए कहा, "वे टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस्ड थे। वे ऐसे नहीं दिखते थे जिनसे हमने पहले कभी लड़ाई की हो।" उसने कहा कि इसके बाद जो हुआ, वह लड़ाई नहीं, बल्कि नरसंहार था। उसने कहा, "हम सैकड़ों थे, लेकिन हमारे पास कोई मौका नहीं था। वे इतनी सटीकता और तेजी से गोली चला रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हर सैनिक एक मिनट में 300 राउंड फायर कर रहा हो।" फिर वह हथियार अमेरिकी सैनिकों ने निकाला, जिससे आज भी गार्ड को डर लगता है।