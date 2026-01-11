खून की उल्टियां होने लगीं, मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया रहस्यमयी हथियार?
पिछले दिनों अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया था। इस हमले में अब दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना ने रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल किया था, जिससे कुछ ही मिनटों में वेनेजुएला के सैन्य गार्ड घुटने पर आ गए। उनके नाक से खून निकलने लगा और वे खून की उल्टियां करने लगें। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने एक्स पर पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी का पोस्ट शेयर किया है, जिसमें ऐसा दावा किया गया।
इंटरव्यू में गार्ड (सैनिक) ने दावा किया कि कैसे अमेरिकी फोर्स ने एक भी सैनिक खोए बिना सैकड़ों सैनिकों को खत्म कर दिया, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो उसने पहले कभी नहीं देखी या सुनी थी। गार्ड ने कहा, "हम पहरा दे रहे थे, लेकिन अचानक बिना किसी वजह के हमारे सभी रडार सिस्टम बंद हो गए। अगली चीज जो हमने देखी, वो थे ड्रोन, बहुत सारे ड्रोन, जो हमारी पोजीशन के ऊपर उड़ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।" उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही देर बाद, कुछ हेलीकॉप्टर दिखाई दिए, मुश्किल से आठ रहे होंगे और उसमें से लगभग 20 अमेरिकी सैनिक नीचे उतरे।
उसने आगे बताया कि अमेरिकी सैनिक कुछ बंदूकों से भी कहीं अधिक पावरफुल चीज लेकर आए थे। गार्ड ने याद करते हुए कहा, "वे टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस्ड थे। वे ऐसे नहीं दिखते थे जिनसे हमने पहले कभी लड़ाई की हो।" उसने कहा कि इसके बाद जो हुआ, वह लड़ाई नहीं, बल्कि नरसंहार था। उसने कहा, "हम सैकड़ों थे, लेकिन हमारे पास कोई मौका नहीं था। वे इतनी सटीकता और तेजी से गोली चला रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हर सैनिक एक मिनट में 300 राउंड फायर कर रहा हो।" फिर वह हथियार अमेरिकी सैनिकों ने निकाला, जिससे आज भी गार्ड को डर लगता है।
'सभी की नाक से बहने लगा खून'
उसने कहा, "एक समय उन्होंने कुछ लॉन्च किया, मुझे नहीं पता कि उसे कैसे बताऊं। वह एक बहुत तेज साउंड वेव जैसा था। अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर अंदर से फट रहा है।" इसका असर काफी भयानक रहा। हम सभी की नाक से खून बहने लगा। कुछ तो खून की उल्टियां करने लगे। हम जमीन पर गिर गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। यह पोस्ट शेयर करते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सेकरेट्री ने लिखा कि आप जो कर रहे हैं उसे रोककर, इसे पढ़ें।
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं।
