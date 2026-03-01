मिडिल ईस्ट में फंसा अमेरिका, इधर ताइवान पर चीन की गुप्त तैयारी, बड़ा दांव खेलने वाला है ड्रैगन?
ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह 6 बजे तक अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र के आसपास सात चीनी नौसैनिक जहाजों और एक गुब्बारे का पता लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ताइवान के आसपास 7 पीएलएएन पोतों का पता आज सुबह 6 बजे तक लगाया गया।
ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका ने मोर्चा खोल रखा है। लगातार हमले जारी हैं। अमेरिका और इजरायल की हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। खामेनेई की मौत से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं, और क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष जारी है। इस बीच, चीन में भी सक्रिय हो गया है। लगता है कि ताइवान को लेकर कुछ प्लान कर रहा है।
दरअसल, ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) तक अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र के आसपास सात चीनी नौसैनिक जहाजों और एक गुब्बारे का पता लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ताइवान के आसपास 7 पीएलएएन (चीनी नौसेना) पोतों का पता आज सुबह 6 बजे (यूटीसी+8) तक लगाया गया। इस दौरान 1 पीआरसी (चीनी) गुब्बारा भी देखा गया। आरओसी (ताइवान) सशस्त्र बलों ने स्थिति पर नजर रखी और उचित जवाबी कार्रवाई की।
इससे पहले 28 फरवरी को भी रक्षा मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र के आसपास सात चीनी नौसैनिक जहाजों और एक चीनी गुब्बारे का पता लगाया था। मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि ताइवान के आसपास 7 पीएलएएन पोत और एक पीआरसी गुब्बारा देखा गया। ताइवान की सेनाओं ने स्थिति की निगरानी की और जवाब दिया।
इस बीच, ताइवान सरकार का रुख चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय (TAO) के वरिष्ठ अधिकारियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर अपरिवर्तित है। इसका कारण बीजिंग की ओर से सद्भावना की निरंतर कमी है। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य भूमि मामलों की परिषद (MAC) के उपाध्यक्ष लियांग वेन-चीह ने ताइपे लालटेन महोत्सव में भाग लेने वाले शंघाई प्रतिनिधिमंडल के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सरकार के रुख का बचाव किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शंघाई कार्यालय के निदेशक के बजाय TAO के एक निचले स्तर के अधिकारी ने किया था।
लियांग ने कहा कि यह व्यवस्था TAO के प्रवेश आवेदन में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई थी। परिषद को शंघाई कार्यालय के निदेशक या उप निदेशक से कोई आवेदन नहीं मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन द्वारा एक कनिष्ठ अधिकारी को भेजने का फैसला पिछले साल ताइवान के आसपास किए गए उसके बड़े सैन्य अभ्यासों से जुड़ा हो सकता है। ये अभ्यास ताइपे के मेयर चियांग वेन-आन द्वारा शंघाई में आयोजित शंघाई-ताइपे जुड़वां शहर सम्मेलन से लौटने के तुरंत बाद हुए थे। उस सम्मेलन में चियांग ने ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और साझा समृद्धि का आह्वान किया था।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 'कट्टर' ताइवानी स्वतंत्रतावादी अलगाववादियों को निशाना बनाते हुए जारी किए गए 22 सूत्री 'दिशानिर्देशों' के जवाब में परिषद ने 2024 में ताइवान के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन उपायों में मृत्युदंड जैसे प्रावधान भी शामिल थे। लियांग ने कहा कि नीति पर पुनर्विचार बीजिंग की सद्भावना दिखाने पर निर्भर करेगा।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
