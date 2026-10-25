ईरान पर हमला बोलने वाला अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप के इस जवाब ने बढ़ा दिया सस्पेंस
क्या अमेरिका, ईरान पर कभी भी हमला बोल सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताजा बयान से यह कयास फिर से उठने शुरू हो गए हैं। ट्रंप ने एक दिन पहले ही ईरान को धमकी दी है।
क्या अमेरिका, ईरान पर कभी भी हमला बोल सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताजा बयान से यह कयास फिर से उठने शुरू हो गए हैं। ट्रंप ने एक दिन पहले ही ईरान को धमकी दी है। हालाकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए एक सुंदर, बड़ा और खूबसूरत समझौते की संभावना है। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच करीब आठ महीने से युद्ध चल रहा है। ट्रंप, शनिवार की सुबह फ्लोरिडा में मध्यावधि चुनावों में अपना मतदान करने के बाद रिपोर्टर्स से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान पर संभावित हमला करेगा। उन्होंने जवाब दिया कि क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको यह बताऊंगा?
रिपोर्टर के सवाल पर क्या कहा
हालांकि रिपोर्टर अपने सवाल से पीछे नहीं हट रहे थे। ट्रंप ने इस सवाल को मूर्खतापूर्ण भी कहा। लेकिन उन्होंने आगे यह भी कहा कि हो सकता है अमेरिका कल ही ईरान पर हमला कर दे। हालांकि उन्होंने दोनों देशों के बीच डील की भी संभावना जताई। लेकिन सवाल उठाया कि क्या ईरान इस तरह की डील पर राजी होगा।
ईरान का क्या जवाब
उधर ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालीबाफ ने चेतावनी दी है कि देश की क्षेत्रीय अखंडता का किसी भी तरह का उल्लंघन किए जाने पर दुश्मन की कल्पना से परे करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूर्ण युद्ध या हत्याओं की धमकियां देश को उसके अधिकारों और हितों से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकतीं हैं। संसद सत्र की शुरुआत करते हुए गालीबाफ ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं और अपने महान ईरान की क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन का दुश्मन की कल्पना से परे जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
गालीबाफ ने कहा कि पूर्ण पैमाने पर युद्ध या हत्या की धमकियां ईरानी लोगों को पीछे हटने पर मजबूर नहीं करेंगी, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के दबाव के आगे झुकने से ईरान के इनकार का स्पष्ट संकेत देता है। उन्होंने कहा कि पूर्ण युद्ध या हत्या की धमकियां ईरानी राष्ट्र को अपने अधिकारों और हितों से पीछे हटने के लिए बाध्य नहीं करेंगी।
गालीबाफ ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह अपनी गलतफहमियों और ईरान के खिलाफ उकसावे वाले युद्ध के जरिए खुद के पैदा किए गए संकट में फंस गया है। उन्होंने तर्क दिया कि ईरान के बजाय अब अमेरिका को खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए कदम उठाने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।