इजरायली पीएम नेतन्याहू को किडनैप करे अमेरिका, अपने कोर्ट में चलाए मुकदमा: पाकिस्तान
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि पिछले 4,000-5,000 सालों में किसी भी समुदाय ने फिलिस्तीनियों के साथ वैसा नहीं किया जैसा इजरायल ने किया है। अमेरिका को नेतन्याहू को किडनैप करना चाहिए और कोर्ट में केस चलाना चाहिए।
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में अमेरिका से अपील की है कि वह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप करे और कोर्ट ले जाकर मुकदमा चलाए। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जिओ टीवी को दिए एक इंटरव्यू में आसिफ ने यह भी कहा कि तुर्की भी नेतन्याहू को किडनैप कर सकता है। आसिफ ने नेतन्याहू को इंसानियत का सबसे बड़ा अपराधी बताते हुए कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है।
आसिफ का यह बयान तब सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। आसिफ ने कहा, ''नेतन्याहू इस सबसे वॉन्टेड अपराधी होने चाहिए। अमेरिका उसको अगवा करे और अपने कोर्ट में ले जाकर मुकदमा चलाए। तुर्की भी नेतन्याहू को किडनैप कर सकता है और हम पाकिस्तानी इसकी दुआ कर रहे हैं।''
आसिफ ने आगे कहा, "पिछले 4,000-5,000 सालों में किसी भी समुदाय ने फिलिस्तीनियों के साथ वैसा नहीं किया जैसा इजरायल ने किया है। नेतन्याहू इंसानियत का सबसे बड़ा अपराधी है। दुनिया ने इससे बड़ा अपराधी नहीं देखा है।" पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने नेतन्याहू के सपोर्टर्स को भी सजा देने की मांग की। हालांकि, इस दौरान वह कुछ ऐसा कहने जा रहे थे, जिससे बड़ा बवाल मच सकता था। बीच में एंकर और पत्रकार हामिद मीर ने ही उन्हें टोक दिया और ब्रेक ले लिया।
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, ''कानून उन लोगों के बारे में क्या कहता है जो ऐसे अपराधियों का साथ देते हैं।'' इस पर हामिद मीर ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि उनके इस बयान को ट्रंप की तरफ संकेत भी माना जा सकता है। मीर ने कहा, "ख्वाजा साहब, मैं यहां ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं... आपकी बातें सुनकर बहुत से लोग सोचेंगे कि आप ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ब्रेक लूंगा।"
