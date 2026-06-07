अमेरिका ने होर्मुज पर उड़ रहे ईरानी ड्रोन पर किया हमला, भागे-भागे तेहरान पहुंचे PAK के गृह मंत्री
अमेरिकी सेना ने बताया है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ईरान के दो ड्रोन मार गिराए हैं, जिनसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात को खतरा था। इस बीच, युद्ध को रुकवाने के लिए मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी भागे-भागे तेहरान पहुंच गए हैं।
US Shot Down Iran Drones: अमेरिका और ईरान के बीच भले ही युद्धविराम लागू हो, लेकिन बीच-बीच में हमलों के मामले सामने आते रहते हैं। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहे ईरान के दो ड्रोन पर हमला करके उन्हें गिरा दिया। इससे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी मिलिट्री ने कहा है कि उसने होर्मुज के ऊपर ईरान के दो और ड्रोन मार गिराए हैं, जिनसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात को खतरा था। इस बीच, युद्ध को रुकवाने के लिए मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी भागे-भागे तेहरान पहुंच गए। वे ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने साथ आसिम मुनीर का ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए संदेश ले गए हैं।
रविवार को ईरान-अमेरिका युद्ध अपने 100वें दिन पर पहुंच गया और इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। सीजफायर को पक्के समझौते में बदलने की कोशिशें बार-बार रुकी हैं, जबकि इस युद्ध ने ग्लोबल मार्केट को हिला दिया है और मिडटर्म चुनावों से पहले घर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ा दिया है। वहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के तेहरान दौरे के साथ नई डिप्लोमैटिक कोशिशों के संकेत मिले।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत के एक दौर के बाद, दोनों देशों के बीच बातचीत में मध्यस्थता करने में भूमिका निभाई है। ईरान अक्सर जाने वाले नकवी ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है।" इससे पहले, शनिवार को तेहरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों बहरीन और कुवैत पर कई मिसाइलें दागीं, जिससे खाड़ी देशों में भारी नाराजगी फैल गई और 8 अप्रैल को हुए नाजुक सीजफायर पर दबाव बढ़ गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के हालिया हमलों को नियमों का खुला उल्लंघन बताया और वॉशिंगटन के दुश्मनी भरे और उकसावे वाले व्यवहार की निंदा की।
ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई ने इससे पहले सीएनएन से कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत ठप पड़ी है और ट्रंप को इस गतिरोध को खत्म करना होगा। साथ ही, उन्होंने ईरान की फ्रीज की गई लगभग 24 अरब डॉलर की संपत्ति को जारी करने की मांग भी की। लेकिन इसके बजाय, वॉशिंगटन उन फंड्स का इस्तेमाल खाड़ी देशों के सहयोगियों पर ईरानी हमलों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कर सकता है।
नकवी अमेरिका-ईरान वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए तेहरान पहुंचे
इस बीच, अमेरिका-ईरान वार्ता को फिर से शुरू करने के प्रयासों में तेजी लाते हुए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के लिए एक संदेश लेकर तेहरान पहुंचे हैं। नकवी शनिवार रात को ईरान पहुंचे और उनका स्वागत उनके समकक्ष एस्कंदर मोमेनी ने किया। दोनों की मुलाकात इस सप्ताह बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के दौरान हुई थी। 'द डॉन' अखबार ने ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी 'इरना' के हवाले से बताया कि नकवी पाक रक्षा बलों के प्रमुख, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खामेनेई के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर पहुंचे हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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