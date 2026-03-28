अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में उतार दिए 3500 सैनिक, ईरान की बमबारी के बीच बड़ा ऐक्शन
यह जहाज पहले जापान के पास प्रशांत महासागर में था। जब US और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए, तब इसे मध्य पूर्व भेजा गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की कोशिश की, जिससे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है।
मध्य पूर्व में तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने एक बड़ी खबर दी है। USS ट्रिपोली नाम का एक बड़ा जहाज मिडिल ईस्ट क्षेत्र में पहुंचा। यह जहाज अमेरिका-क्लास का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इसमें लगभग 3,500 नाविक और मरीन (समुद्री सैनिक) हैं। साथ में हवाई जहाज, हेलिकॉप्टर और समुद्री हमले के सामान भी हैं। यह जहाज ट्रिपोली एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 39वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट का मुख्य जहाज है। यह तैनाती ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका की ताकत बढ़ाने के लिए की गई है।
यह जहाज पहले जापान के पास प्रशांत महासागर में था। मार्च 2026 में जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए, तब इसे मध्य पूर्व भेजा गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की कोशिश की थी, जिससे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। USS ट्रिपोली जैसे जहाज समुद्र से हमला करने, सैनिक उतारने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद कर सकते हैं। यह पहले से वहां मौजूद अमेरिकी कैरियर ग्रुप्स (विमान वाहक जहाजों) की मदद करेगा।
यूएस की क्या है रणनीति
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस जहाज का इस्तेमाल होर्मुज स्ट्रेट को खोलने, ईरानी तेल केंद्रों पर नजर रखने या अगर जरूरत पड़ी तो जमीनी मदद के लिए हो सकता है। इसमें F-35B फाइटर जेट्स, MV-22 ओस्प्रे हेलिकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट हैं। ये तेजी से काम करने में सक्षम हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने की डेडलाइन दी है, लेकिन सैन्य दबाव भी बनाए रखा जा रहा है। युद्ध अब अपने चौथे सप्ताह में है और दोनों तरफ हमले जारी हैं।
USS ट्रिपोली की यह पहुंच अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है। इससे क्षेत्र में स्थिरता लाने और सहयोगी देशों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। साथ ही, प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की कमी भी हो सकती है। ईरान अपनी रक्षा मजबूत कर रहा है। यह कदम दिखाता है कि अमेरिका हवाई हमलों के अलावा समुद्री और जमीनी विकल्प भी तैयार रखना चाहता है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।