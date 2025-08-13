America Reaction on Asim Munir Nuclear Threat to India Says Aware of Remark But Talk to Pakistan हमें भी पता है, लेकिन... मुनीर की भारत को दी गई परमाणु हमले की धमकी पर बोला अमेरिका, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़America Reaction on Asim Munir Nuclear Threat to India Says Aware of Remark But Talk to Pakistan

हमें भी पता है, लेकिन... मुनीर की भारत को दी गई परमाणु हमले की धमकी पर बोला अमेरिका

आसिम मुनीर की भारत को दी गई परमाणु हमले वाली धमकी पर अमेरिका ने कहा कि हमें इन रिपोर्टों की जानकारी है और हम आपको पाकिस्तान सरकार से बात करने के लिए कहेंगे।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनWed, 13 Aug 2025 10:43 PM
share Share
Follow Us on
हमें भी पता है, लेकिन... मुनीर की भारत को दी गई परमाणु हमले की धमकी पर बोला अमेरिका

अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की भारत पर परमाणु हमले की धमकी वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उसने बताया है कि उसे इन रिपोर्ट्स की जानकारी है, लेकिन उसने इस बारे में पाकिस्तान से बात करने के लिए कहा है। मुनीर ने पिछले दिनों अमेरिकी दौरे के दौरान भारत को परमाणु हमले की गीदड़भभकी देते हुए कहा था कि अगर हमारे अस्तित्व पर संकट आएगा तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले जाएंगे। भारत सरकार ने मुनीर के इस बयान पर पाकिस्तान को गैर-जिम्मेदार देश करार दिया था।

सीएनएन- न्यूज-18 ने अमेरिकी विदेश विभाग से मुनीर द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगी और पूछा कि क्या उसे अमेरिकी धरती पर मुनीर के परमाणु हमले वाले कमेंट की जानकारी है तो इस पर उसने जवाब दिया, ''हमें इन रिपोर्टों की जानकारी है और हम आपको पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर की कथित टिप्पणी के संबंध में पाकिस्तान सरकार से बात करने के लिए कहेंगे।''

हाल ही में अमेरिका में एक डिनर में बोलते हुए मुनीर ने कहा था, ''हम (पाकिस्तान) एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं; अगर हमें लगता है कि हम डूब जाएंगे, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे।" फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने भविष्य में भारत के साथ युद्ध के दौरान अपने देश के अस्तित्व को खतरा होने की स्थिति में कथित तौर पर परमाणु हमला करने की धमकी दी। इसके साथ ही, पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान की ओर जल प्रवाह को बाधित किया, तो इस्लामाबाद भारतीय बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा।

मुनीर द्वारा की गई कथित टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी वाले बयान देना पाकिस्तान की "आदत" है। भारत ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि नयी दिल्ली अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। स्पष्ट तौर पर वॉशिंगटन को दिए गए संदेश में कहा गया कि यह भी खेदजनक है कि ये टिप्पणियां एक मित्रवत तीसरे देश की धरती से की गईं। वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के भारत एवं पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं और राजनयिक दोनों देशों को लेकर प्रतिबद्ध हैं।

America Pakistan India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।