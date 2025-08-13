हमें भी पता है, लेकिन... मुनीर की भारत को दी गई परमाणु हमले की धमकी पर बोला अमेरिका

आसिम मुनीर की भारत को दी गई परमाणु हमले वाली धमकी पर अमेरिका ने कहा कि हमें इन रिपोर्टों की जानकारी है और हम आपको पाकिस्तान सरकार से बात करने के लिए कहेंगे।

अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की भारत पर परमाणु हमले की धमकी वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उसने बताया है कि उसे इन रिपोर्ट्स की जानकारी है, लेकिन उसने इस बारे में पाकिस्तान से बात करने के लिए कहा है। मुनीर ने पिछले दिनों अमेरिकी दौरे के दौरान भारत को परमाणु हमले की गीदड़भभकी देते हुए कहा था कि अगर हमारे अस्तित्व पर संकट आएगा तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले जाएंगे। भारत सरकार ने मुनीर के इस बयान पर पाकिस्तान को गैर-जिम्मेदार देश करार दिया था।

सीएनएन- न्यूज-18 ने अमेरिकी विदेश विभाग से मुनीर द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगी और पूछा कि क्या उसे अमेरिकी धरती पर मुनीर के परमाणु हमले वाले कमेंट की जानकारी है तो इस पर उसने जवाब दिया, ''हमें इन रिपोर्टों की जानकारी है और हम आपको पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर की कथित टिप्पणी के संबंध में पाकिस्तान सरकार से बात करने के लिए कहेंगे।''

हाल ही में अमेरिका में एक डिनर में बोलते हुए मुनीर ने कहा था, ''हम (पाकिस्तान) एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं; अगर हमें लगता है कि हम डूब जाएंगे, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे।" फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने भविष्य में भारत के साथ युद्ध के दौरान अपने देश के अस्तित्व को खतरा होने की स्थिति में कथित तौर पर परमाणु हमला करने की धमकी दी। इसके साथ ही, पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान की ओर जल प्रवाह को बाधित किया, तो इस्लामाबाद भारतीय बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा।