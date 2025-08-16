America proposed NATO style joint defence guarantees for Kyiv source informs नाटो में शामिल नहीं होगा मगर NATO जैसी मिलेगी सुरक्षा; यूक्रेन के लिए अमेरिका का प्रस्ताव, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़America proposed NATO style joint defence guarantees for Kyiv source informs

नाटो में शामिल नहीं होगा मगर NATO जैसी मिलेगी सुरक्षा; यूक्रेन के लिए अमेरिका का प्रस्ताव

व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति के संकेत दिए हैं। नाटो की सामूहिक सुरक्षा इसके आर्टिकल 5 सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कहा गया कि अगर सदस्य देश पर हमला होता है, तो पूरा गठबंधन उसकी रक्षा के लिए आगे आता है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 06:28 PM
अमेरिका ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर नया प्रस्ताव रखा है। राजनयिक सूत्र के हवाले से एएफपी ने शनिवार को बताया, 'यूएस ने यूक्रेन के लिए नाटो सदस्य देशों की तरह, लेकिन उनसे अलग सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ कॉल के दौरान इस पर बातचीत भी की। सूत्र ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर कहा, 'यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के तौर पर अमेरिकी पक्ष ने गैर-नाटो आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का प्रस्ताव दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति के संकेत दिए हैं। नाटो की सामूहिक सुरक्षा इसके आर्टिकल 5 सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कहा गया कि अगर सदस्य देश पर हमला होता है, तो पूरा गठबंधन उसकी रक्षा के लिए आगे आता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का से वापस लौटते समय जेलेंस्की के साथ कॉल पर बातचीत की। राजनयिक सूत्र ने कहा, 'अमेरिकी पक्ष ने इस सुरक्षा प्रस्ताव को राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ साझा किया। इसके बाद यूरोपीय लोगों के साथ संयुक्त बातचीत के दौरान भी इसे लेकर चर्चा हुई।'

नाटो जैसी गारंटी को लेकर चर्चा

एक अन्य सूत्र ने भी इस बात की पुष्टि की कि नाटो जैसी गारंटी को लेकर चर्चा हुई। इसने कहा, 'कोई नहीं जानता कि यह कैसे काम करेगा। अगर पुतिन नाटो के पूरी तरह खिलाफ हैं और यूक्रेन की संप्रभुता की प्रभावी गारंटी के भी खिलाफ हैं तो वे इसे क्यों स्वीकार करेंगे।' ध्यान रहे कि कीव लंबे समय से नाटो में शामिल होने की इच्छा रखता है, लेकिन रूस ने इसे यूक्रेन में युद्ध शुरू करने के कारणों में से एक बताया है। ट्रंप ने बार-बार यूक्रेन के पश्चिमी सैन्य गठबंधन में शामिल होने की संभावना को खारिज किया है। जेलेंस्की सोमवार को वाशिंगटन में ट्रंप के साथ बातचीत के लिए आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान सुरक्षा गारंटी के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हो सकती है और इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है।

Russia Ukraine Donald Trump

