नाटो में शामिल नहीं होगा मगर NATO जैसी मिलेगी सुरक्षा; यूक्रेन के लिए अमेरिका का प्रस्ताव

अमेरिका ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर नया प्रस्ताव रखा है। राजनयिक सूत्र के हवाले से एएफपी ने शनिवार को बताया, 'यूएस ने यूक्रेन के लिए नाटो सदस्य देशों की तरह, लेकिन उनसे अलग सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ कॉल के दौरान इस पर बातचीत भी की। सूत्र ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर कहा, 'यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के तौर पर अमेरिकी पक्ष ने गैर-नाटो आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का प्रस्ताव दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति के संकेत दिए हैं। नाटो की सामूहिक सुरक्षा इसके आर्टिकल 5 सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कहा गया कि अगर सदस्य देश पर हमला होता है, तो पूरा गठबंधन उसकी रक्षा के लिए आगे आता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का से वापस लौटते समय जेलेंस्की के साथ कॉल पर बातचीत की। राजनयिक सूत्र ने कहा, 'अमेरिकी पक्ष ने इस सुरक्षा प्रस्ताव को राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ साझा किया। इसके बाद यूरोपीय लोगों के साथ संयुक्त बातचीत के दौरान भी इसे लेकर चर्चा हुई।'