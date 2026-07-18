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ईरान के खिलाफ भीषण युद्ध की तैयारी में ट्रंप, मुस्लिम देश भी पीछे नहीं; मचने वाली है तबाही?

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
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ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध फिर से भड़कने वाला है। दोनों ही पक्ष इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी में जुटे हुए हैं। अमेरिका ने इजरायल में बड़ी संख्या में विमान भेजे हैं जो हवा में ईंधन भरने में सक्षम हैं।

ईरान के खिलाफ भीषण युद्ध की तैयारी में ट्रंप, मुस्लिम देश भी पीछे नहीं; मचने वाली है तबाही?

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध फिर से भड़कने वाला है। दोनों ही पक्ष इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी में जुटे हुए हैं। अमेरिका ने इजरायल में बड़ी संख्या में विमान भेजे हैं जो हवा में ईंधन भरने में सक्षम हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी में हैं। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप के सामने नए सैन्य योजनाओं का खाका पेश किया गया है। इसमें वर्तमान सैन्य अभियान से आगे बढ़कर हमला करने का इरादा है। अब बात सिर्फ होर्मुज तक नहीं रह गई है। अब अमेरिका ईरान के अहम ठिकानों और उसके परमाणु संयंत्रों पर भी बम बरसाने का इरादा बना चुका है। हालांकि अभी ट्रंप ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर युद्ध भड़क सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है।

किस फिराक में है अमेरिका

अमेरिका का इरादा इस बार ईरान को गहरी और अंदरूनी चोट पहुंचाने का है। पह ईरान के पॉवर प्लांट्स और उससे भी बढ़कर वहां के परमाणु ठिकानों पर हमले का इरादा रखता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को इस कदर तबाह कर दिया जाए कि वह उसे फिर से हासिल ही न कर पाए। इसके अलावा एक ईरान का एक अन्य संभावित ठिकाना, अंडरग्राउंड पिकाक्स माउंटेन साइट है। इसके बारे में शक है कि यहां पर भी ईरान परमाणु ठिकाना बना रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को इस कदर नुकसान पहुंचाया जाए कि वह होर्मुज को खोल ही दे। साथ ही अमेरिका की अन्य शर्तों को भी मानने के लिए तैयार हो जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इस बारे में रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा सचिव पीट हेगसेट, मार्को रुबियो समेत अन्य अधिकारियों के साथ अगले कदम को लेकर बेहद गंभीर चर्चा में जुटे हैं।

दर्जनों एयरक्राफ्ट भी तैयार

इसके अलावा अमेरिका के करीब 30 मिलिट्री रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात हैं। यह एयरपोर्ट तेल अवीव के पास है। इसके अलावा करीब इतने ही एयरक्राफ्ट दक्षिणी इजरायल में भी तैनात हैं। इजरायली अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया कि अमेरिका आने वाले दिनों में और अधिक एयरक्राफ्ट की तैनाती कर सकता है। हवा में ईंधन भरने वाले विमानों के रहने से फाइटर जेट्स और बम गिराने वाले विमानों को लंबे समय तक युद्ध लड़ने में सुविधा होती है। ट्रंप प्रशासन ने इजरायल सरकार से कहा है कि वह उसे और अधिक ऐसे विमान उपलब्ध कराए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेहन्याहू इस पर अंतिम फैसला ले सकते हैंद्ध

होर्मुज को लेकर चल रहा संघर्ष

गौरतलब है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। पिछले कई दिनों से दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। अंतरिम युद्धविराम टूटने के बाद, इस संघर्ष के जल्द समाप्त होने के कोई संकेत नहीं हैं। ‘अमेरिकी सेंट्रल कमांड’ ने बताया कि उसने लगातार सातवीं रात ईरान के खिलाफ अभियान में उसकी सैन्य ताकत को कमजोर करने के उद्देश्य से हमले किए। शनिवार तड़के जारी बयान में कहा गया कि इन हमलों में निगरानी केंद्रों, सैन्य साजोसामान, भूमिगत हथियार भंडार और समुद्री सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया गया।

कुवैत भी परेशान

कुवैत ने शनिवार को कहाकि वह ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर रहा है, लेकिन एक विलवणीकरण संयंत्र पर हमला हुआ जिससे आग लग गई। रेगिस्तान में स्थित इस छोटे से देश में दो दिनों में यह दूसरा ऐसा हमला था। यह देश अपने पेयजल का 90 प्रतिशत हिस्सा विलवणीकरण से ही हासिल करता है। कुवैत फायर फोर्स के अनुसार, ईरान के हमलों से दो अन्य स्थानों पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिश में कई कर्मचारी घायल हो गए। मिसाइल के खतरे के कारण कुवैत ने सुबह कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था और कुवैत एयरवेज ने कहा कि वह राजधानी आने-जाने वाली ज़्यादातर उड़ानों का समय बदल रहा है।

इराक ने क्या कहा

इराक ने कहाकि उसने एरबिल शहर के ऊपर हमला करने वाले ड्रोन को मार गिराया है। जॉर्डन की सरकारी समाचार एजेंसी ‘पेट्रा’ ने बताया कि देश की हवाई रक्षा प्रणाली ने ईरान की मिसाइलों को मार गिराया है, वहीं बहरीन सरकार के अनुसार, वहां कई बार हवाई सायरन बजे। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, हाल के अमेरिकी हमलों में दर्जनों लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। दूसरी ओर, अमेरिकी सेना ने भी अपने कई और सैनिकों के घायल होने की पुष्टि की है। ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही प्रभावी रूप से बाधित कर दी, जिससे वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हुआ। शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमत 86 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, जबकि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की संख्या तीन सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर आ गई।

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ईरान में पुलों-बिजली घरों पर हमले

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहाकि ईरान में भी हम बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और इसके नतीजे बहुत जल्द दुनिया के सामने होंगे। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही थी। अब ट्रंप पर युद्ध समाप्त करने और लंबे समय तक चलने वाले पश्चिम एशिया संघर्ष से दूरी बनाने का घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। ईरान में पुलों और बिजली घरों पर हमले हुए हैं। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार, अमेरिकी हवाई हमलों में दक्षिणी होर्मोजगान प्रांत के कई पुलों को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने एक दिन पहले कहा था कि इन हमलों का उद्देश्य बंदर अब्बास बंदरगाह को देश के मध्य भाग और राजधानी तेहरान से जोड़ने वाले सड़क एवं रेल संपर्क को बाधित करना है।

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ईरान ने किया स्वीकार

ईरान ने पहली बार स्वीकार किया कि अमेरिकी हमलों में उसके बिजली घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ऊर्जा मंत्रालय ने दक्षिणी प्रांतों के लोगों से बिजली की बचत करने की अपील की, हालांकि यह नहीं बताया कि कौन-से प्रतिष्ठान प्रभावित हुए। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि हाल के अमेरिकी हमलों में 46 लोगों की मौत हुई है और 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार को एक पुल पर हुए हमले में आठ लोगों की जान गई। इस बीच, अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि सोमवार से अब तक 13 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें थलसेना के 10 और नौसेना के तीन जवान शामिल हैं। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है और 427 सैनिक घायल हो चुके हैं।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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