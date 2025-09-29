America Pentagon orders Double Missile Production US China Conflict wsj reports किस जंग की तैयारी में जुट गया US? मिसाइलों का उत्पादन दोगुना करने के आदेश; रिपोर्ट में खुलासा, India News in Hindi - Hindustan
किस जंग की तैयारी में जुट गया US? मिसाइलों का उत्पादन दोगुना करने के आदेश; रिपोर्ट में खुलासा

हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय, यानी पेंटागन ने मिसाइल प्रोडक्शन को दोगुना करने के आदेश दिए हैं। इस रिपोर्ट में चीन के साथ संभावित जंग का भी जिक्र है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 05:21 PM
बीते दिनों अमेरिका के पास हथियारों की कमी की खबर सामने आने के बाद अब एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अमेरिका इसे लेकर बेहद अलर्ट मोड में है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पेंटागन ने कुछ अहम मिसाइलों के प्रोडक्शन को दोगुना, चौगुना करने के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका चीन के साथ संभावित जंग को देखते हुए यह कदम उठा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ संभावित भावी संघर्ष को देखते हुए पेंटागन अपने मिसाइल सप्लायर्स से उत्पादन दर को दोगुना, चौगुना करने की बातचीत कर रहा है। मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया गया है कि सबसे ज्यादा मांग वाले महत्वपूर्ण हथियारों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए पेंटागन के अधिकारियों ने कई उच्च स्तरीय बैठकें की हैं।

सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मिशन की देखरेख अमेरिका के उप रक्षा सचिव स्टीव फीनबर्ग खुद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुआबिक स्टीव फीनबर्ग इस पर चर्चा करने के लिए हर हफ्ते कुछ कंपनी के अधिकारियों को बुलाते हैं। हालांकि रिपोर्ट सामने आने के बाद पेंटागन या अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

इससे पहले बीते जुलाई महीने में अमेरिका ने अपने हथियारों के भंडार में कमी को लेकर चिंता जताते हुए यूक्रेन को कुछ हथियारों की आपूर्ति रोक दी थी। वाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने एक बयान में कहा था, “हमारे देश के सैन्य सहयोग और दुनिया भर के अन्य देशों को दी जाने वाली सहायता की समीक्षा के बाद अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।” रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि अमेरिका के भंडार में कई जरूरी हथियारों का स्टॉक कम हो गया है, जिनमें एंटी एयर मिसाइलें भी शामिल हैं। इसके अलावा लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, 155 एमएम आर्टिलरी शेल्स की भी कमी की बात कही गई थी।

