किस जंग की तैयारी में जुट गया US? मिसाइलों का उत्पादन दोगुना करने के आदेश; रिपोर्ट में खुलासा

हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय, यानी पेंटागन ने मिसाइल प्रोडक्शन को दोगुना करने के आदेश दिए हैं। इस रिपोर्ट में चीन के साथ संभावित जंग का भी जिक्र है।

बीते दिनों अमेरिका के पास हथियारों की कमी की खबर सामने आने के बाद अब एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अमेरिका इसे लेकर बेहद अलर्ट मोड में है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पेंटागन ने कुछ अहम मिसाइलों के प्रोडक्शन को दोगुना, चौगुना करने के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका चीन के साथ संभावित जंग को देखते हुए यह कदम उठा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ संभावित भावी संघर्ष को देखते हुए पेंटागन अपने मिसाइल सप्लायर्स से उत्पादन दर को दोगुना, चौगुना करने की बातचीत कर रहा है। मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया गया है कि सबसे ज्यादा मांग वाले महत्वपूर्ण हथियारों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए पेंटागन के अधिकारियों ने कई उच्च स्तरीय बैठकें की हैं।

सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मिशन की देखरेख अमेरिका के उप रक्षा सचिव स्टीव फीनबर्ग खुद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुआबिक स्टीव फीनबर्ग इस पर चर्चा करने के लिए हर हफ्ते कुछ कंपनी के अधिकारियों को बुलाते हैं। हालांकि रिपोर्ट सामने आने के बाद पेंटागन या अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है।