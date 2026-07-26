US या ईरान... किसने तोड़ा सीजफायर? एक्स इजरायली वार्ताकार ने खोल दिए अमेरिका के धागे
अमेरिका-ईरान, दोनों एक-दूसरे पर एमओयू की शर्तें तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप ने पहले ईरान पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया था। जवाब में तेहरान ने वाशिंगटन पर, इस बीच इजरायल के पूर्व वार्ताकार डेनियल लेवी ने अमेरिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अमेरिका-ईरान के बीच जून में हुए सीजफायर समझौते पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दोनों देश एक-दूसरे पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दोषी ठहराया, तो तेहरान ने वाशिंगटन पर सैन्य कार्रवाई और दबाव की नीति जारी रखने का आरोप लगाया। अब इजरायल के पूर्व वार्ताकार डेनियल लेवी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि असल में अमेरिका ही समझौते के कई वादों को पूरा करने में नाकाम रहा, जिससे ईरान का भरोसा टूट गया।
और टूटने लगा सीजफायर
दरअसल, जून में हस्ताक्षरित अंतरिम अमेरिका-ईरान मेमोरेंडम दुश्मनी फिर शुरू होने के बाद टूटने लगा। दोनों देशों ने पहली बार हुई इस गलती के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वाशिंगटन ने एमओयू को संकट में डाल दिया है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि शिपिंग और अन्य ठिकानों पर ईरान के हमले समझौते का पहला उल्लंघन थे। असहमति का मुख्य केंद्र लगातार सैन्य हमले, नए प्रतिबंध और होर्मुज स्ट्रेट में विवादित घटनाएं हैं।
दोनों पक्षों के क्या आरोप?
ईरान का आरोप है कि अमेरिका सैन्य हमले जारी रखकर तथा फिर से प्रतिबंध और दबाव के तरीके अपनाकर एमओयू का उल्लंघन कर रहा है। तेहरान का कहना है कि बातचीत चल रही थी, लेकिन वाशिंगटन ने अपने वादे छोड़ दिए। इसलिए ईरान ने मेमोरेंडम के तहत अपनी जिम्मेदारियां स्थगित कर दीं। अमेरिका का पक्ष है कि ईरान ने सबसे पहले व्यावसायिक जहाजों और अन्य ठिकानों पर हमला करके समझौता तोड़ा।
होर्मुज संकट
विवाद का बड़ा मुद्दा होर्मुज जलडमरूमध्य है। मेमोरेंडम में सुरक्षित मार्ग और हस्तक्षेप न करने के प्रावधान शामिल थे। व्यावसायिक जहाजों पर हमले फिर शुरू होने के बाद दोनों पक्षों ने इन घटनाओं को दूसरे पक्ष द्वारा समझौता तोड़ने का सबूत बताया। एक-दूसरे के दावों ने सीजफायर पर भरोसा और कमजोर कर दिया। अब मेमोरेंडम बुरी तरह प्रभावित माना जा रहा है और शायद अब प्रभावी नहीं रह गया है। दोनों सरकारें इसके विफल होने का दोष एक-दूसरे पर मढ़ रही हैं।
डेनियल लेवी ने उठाए सवाल
आरटी के कार्यक्रम 'गोइंग अंडरग्राउंड' के ताजा एपिसोड में बोलते हुए इजरायल के पूर्व वार्ताकार डेनियल लेवी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी ईरान के साथ जो तय हुआ था, उसे मानने को तैयार थे। वे इसे ईरान पर थोप नहीं सकते थे क्योंकि वहां शक्ति संतुलन अलग है। लेवी ने मेमोरेंडम के अनुच्छेद 5 का जिक्र करते हुए बताया कि हस्ताक्षर के बाद ईरान होर्मुज से व्यावसायिक जहाजों के सुरक्षित मार्ग का इंतजाम करेगा। लेकिन अमेरिका ने जोर दिया कि जहाज ओमान के तट के पास एक अलग मार्ग का इस्तेमाल करें।
लेवी ने कहा कि फिर अमेरिकियों ने ओमान के तट से सटा यह मार्ग बनाया और जोर दिया कि जहाज उसी का इस्तेमाल करें। अनुच्छेद 5 में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इजरायल और लेबनान के बीच अमेरिकी कार्रवाई को भी मेमोरेंडम के 'अनुच्छेद 1 को खत्म करने' के बराबर बताया। ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज न करने को उन्होंने 'अनुच्छेद 10 या 11' का उल्लंघन बताया।
लेवी के अनुसार, इन घटनाओं से ईरान को यकीन हो गया कि वाशिंगटन समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। इससे दोनों पक्ष फिर से बढ़ते तनाव के चक्र में चले गए। लेवी ने यह भी कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जिस मेमोरेंडम को पूरा करने में अगुवाई कर रहे थे, उसका अमेरिकी व्यवस्था के अंदर विरोध हुआ। इससे निराशा हुई और ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाने की नई कोशिशें शुरू हुईं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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