'अमरीका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले-वर्दी वाले', ऐसे नारों से गूंज उठा PoK; वीडियो वायरल

अमरीका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले-वर्दी वाले जैसे नारे दर्शाते हैं कि PoK की जनता अब अपने अधिकारों और आजादी के लिए खुलकर आवाज उठा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के रावलकोट में हुए विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को एक बार फिर उजागर किया है। 13 अगस्त की रात को बड़ी संख्या में लोग रावलाकोट की सड़कों पर आजादी की मांग को लेकर उतरे। इस दौरान उन्होंने "अमरीका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले-वर्दी वाले" जैसे नारों के साथ पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और कुछ को हिरासत में लिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन? पाक अधिकृत कश्मीर में लंबे समय से स्थानीय लोग पाकिस्तानी प्रशासन और सेना के दमनकारी रवैये के खिलाफ असंतोष व्यक्त करते रहे हैं। रावलकोट में हुए इस ताजा प्रदर्शन का मुख्य कारण आजादी की मांग और स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, और उनकी नीतियां PoK की जनता के हितों के खिलाफ हैं। नारा "अमरीका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले-वर्दी वाले" पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गहरे आक्रोश को दर्शाता है। प्रदर्शनकारी इस नारे के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना विदेशी ताकतों, खासकर अमेरिका के इशारों पर काम कर रही है और स्थानीय लोगों के हितों को नजरअंदाज कर रही है। यह नारा न केवल पाक सेना के प्रति गुस्से को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि जनता अब खुलकर अपने गुस्से को व्यक्त करने से नहीं डर रही।

13 अगस्त की रात को रावलाकोट में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने "है हक हमारा आजादी" जैसे नारे भी लगाए। इस दौरान एक बच्चा नारा लगाते हुए कहता है- 'अमरीका ने कुत्ते पाले' तभी पीछे से प्रदर्शनकारी भीड़ कहती है- 'वर्दी वाले-वर्दी वाले।' इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया।

कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, और कुछ को पुलिस ने हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में प्रदर्शनकारी सड़कों पर नारेबाजी करते और सेना के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि "खान साहब को छोड़ दो," जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक भी हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में तनाव बढ़ा हुआ है।

इमरान खान का असर हालांकि यह प्रदर्शन मुख्य रूप से PoK में स्थानीय मुद्दों और आजादी की मांग को लेकर था, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी और उनके समर्थकों का गुस्सा भी इस आंदोलन को हवा दे रहा है। इमरान खान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उनकी गिरफ्तारी से देश में अस्थिरता बढ़ सकती है, और PoK में हो रहे प्रदर्शन उनकी इस भविष्यवाणी को सही साबित करते दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सेना की वर्दी को निशाना बनाते हुए कहा कि "यह वर्दी हमारी नहीं रही।"