अमेरिका ने दिखा दिया बारूदी सुरंग वाला रास्ता, होर्मुज में दो जहाजों में जोरदार धमाका; ईरान का दावा
ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका जहाजों को गलत रास्ता दिखा देता है और बारूदी सुरंग वाले रास्ते से जाने की वजह से उनमें धमाका हो जाता है। हाल ही में दो जहाजों में धमाके के बाद आग लग गई है।
होर्मुज में दो जहाजों में आग लगने को लेकर ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बड़ी बात कही है। IRGC का कहना है कि इन जहाजों पर ईरान ने हमला नहीं किया बल्कि ये दोनों जहाज बारूदी सुरंग वाले रास्ते से जा रहे थे। इसीलिए इनमें धमाका हुआ और फिर आग लग गई। ईरान का कहना है कि अमेरिका जहाजों को गलत रास्ता दिखा रहा है जिसकी वजह से वे हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया है कि ओमान के तट के पास से गुजरने वाले जहाजों पर आईआरजीसी हमला कर रहा है। इसी वजह से दोनों देशों में टकराव बढ़ा हुआ है।
बारूदी सुरंगें बन रहीं काल
ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि IRGC की चेतावनी के बाद भी अमेरिका के इशारे पर जहाज गलत रास्ते से जा रहे हैं। जबकि होर्मुज के की रास्ते खतरे से खाली नहीं हैं और उन्हें बंद कर दिया गया है। IRGC ने कहा, एक घंटे पहले ही दो तेल के टैंकरों में आग लग गई। वे दोनों ही बारूदी सुरंगों के पास से जा रहे थे। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्हें गलत रास्ता दिखा दिया था।
ईरान के इन दावों की किसी अन्य सोर्स ने पुष्टि नहीं की है। जिन देशों के ये जहाज थे, उनका भी कोई बयान सामने नहीं आया है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB का कहना है कि दोनों टैंकरों को चेतावनी दी गई थी कि माइन वाले रूट पर ना जाएं इसका बाद भी उन्होंने भरोसा नहीं किया और अमेरिका के इशारे पर गलत रास्ते पर चले गए। IRGC का कहना है कि होर्मुज में खतरा पसरा पड़ा है और कोई भी अगर ईरान की बात नहीं मानेगा तो वह कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। ईरान का कहना है कि खतरे वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है।
'होर्मुज से नहीं जाएगा एक बूंद भी तेल'
ईरान ने कहा, हमारी नेवी ने होर्मुज को बंद कर दिया है। जब तक मासूमों की जान लेने वाली अमेरिकी सेना अपने हमले बंद नहीं करता है तब तक होर्मुज से एक बूंद भी तेल या गैस नहीं जाएगी। ईरान की सेना ने कहा कि अगर जान प्यारी है तो कोई भी जहाज माइनफील्ड से होकर ना गुजरे। बता दें कि अमेरिका ने लगातार सातवें दिन भी ईरान पर जमकर हमला किया है।
खाड़ी देशों में बजे सायरन
अमेरिका ने ईरान के एक सर्विलांस टावर को तबाह कर दिया। वहीं ईरान भी अपने पड़ोसी खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। कुवैत का कहना है कि ईरान से आने वाले ड्रोन को गिराने में वह लगा हुआ है। बहरीन में भी शुक्रवार रात सायरन बजाए गए। सऊदी अरब ने अपने लोगों को सावधान किया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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