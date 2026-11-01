अमेरिका में चुनाव, मंदिर-मंदिर दौड़ लगा रहे उम्मीदवार; डोसा बनाकर भी खिलाया
अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में अमेरिकी-भारतीयों को लुभाने में प्रत्याशी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोई रेस्तरां में डोसा बनाकर लोगों को खिला रहा है तो वहीं कई उम्मीदवार हिंदू मंदिरों की दौड़ लगा रहे हैं।
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवार भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं को लुभाने के लिए भारतीय रेस्तरां में डोसा बनाकर समुदाय से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जेम्स टालारिको ने डलास के इरविंग स्थित एक भारतीय रेस्तरां में खुद डोसा बनाया और परोसा भी। इस अंदाज का वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। टालारिको राज्य की सीनेट सीट के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार केन पैक्सटन को चुनौती दे रहे हैं। व्यवसायी जेम्स ब्लंट ने टालारिको के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक ओर कुछ रिपब्लिकन समर्थक भारतीयों और उनके खानपान को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, वहीं टालारिको डोसा बना रहे हैं। एक पार्टी विभाजन परोस रही है, जबकि दूसरी भारतीय चावल के क्रेप (डोसा) परोस रही है, जो वाकई स्वादिष्ट है।
मंदिरों में पहुंचकर वोट देने की कर रहे अपील
भारतीय-अमेरिकी आबादी वाले राज्यों में मंदिर भी चुनाव प्रचार और सामुदायिक संपर्क के अहम केंद्र बनकर उभरे हैं। उम्मीदवार मंदिरों में आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होकर समुदाय के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।
कनेक्टिकट के गवर्नर नेड लैमॉन्ट ने एक और कार्यकाल के लिए उप विदेश मंत्री जेनिफर बाराहोना के साथ स्टेट कैपिटल में आयोजित दिवाली समारोह में हिस्सा लिया। ओहायो के सांसद ग्रेग लैंड्समैन ने बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के 11वें पाटोत्सव में शामिल हुए। वहीं, न्यू जर्सी के सीनेटर कोरी बुकर ने अक्षरधाम मंदिर में आयोजित दिवाली समारोह में शिरकत की।
संपर्क साधने हैरिसबर्ग और स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे
कांग्रेस सदस्य रैंडी फाइन और स्कॉट पेरी भी भारतीय समुदाय से संपर्क साधने के लिए हैरिसबर्ग के एक मंदिर पहुंचे। मिशिगन में सांसद जॉन जेम्स ने एक स्वामीनारायण मंदिर का दौरा कर वहां की परंपराओं और हिंदू-अमेरिकी समुदाय की सेवा भावना के बारे में जानकारी ली। अमेरिका में भारतीय समुदाय की उल्लेखनीय आबादी कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, इलिनॉय, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया जैसे राज्यों में है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें