अमेरिका की प्रमुख टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में बवाल, हिरासत में 18 कर्मचारी; जानें क्या है गाजा से कनेक्शन

बुधवार को माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय में कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में ले लिया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनThu, 21 Aug 2025 09:19 AM
गाजा में चल रहे हमास और इजराइल युद्ध का प्रभाव अमेरिका की प्रमुख टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय के बाहर दिखाई दिया। इस सप्ताह माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों ने कंपनी मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की कि कंपनी तुरंत इजराइली सेना के साथ अपने तकनीकी संबंध समाप्त करे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रदर्शन का कारण ब्रिटिश अखबार 'द गार्जियन' की एक रिपोर्ट है, जिसमें दावा किया गया कि इजराइली सेना गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की फोन कॉल्स की निगरानी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है।

इसी मुद्दे पर बुधवार को माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय में कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस बीच, कंपनी ने गाजा युद्ध के दौरान इजराइली सेना द्वारा अपनी तकनीक के उपयोग की तत्काल समीक्षा का वादा किया। वाशिंगटन के रेडमंड में माइक्रोसॉफ्ट परिसर में दो दिनों तक चले प्रदर्शन में कंपनी से इजराइली के साथ व्यापारिक संबंध तुरंत खत्म करने की मांग की गई।

कंपनी के लोगो पर लाल रंग फेंका

रेडमंड पुलिस विभाग के अनुसार, मंगलवार को लगभग 35 प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय परिसर के एक प्लाजा पर कब्जा किया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के कहने पर वे चले गए। हालांकि, बुधवार को प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए और उन्होंने कंपनी के लोगो और नाम पर खून जैसे लाल रंग फेंका। पुलिस प्रवक्ता जिल ग्रीन ने कहा कि हमने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने को कहा और चेतावनी दी कि अन्यथा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने वहां से न जाने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया।

क्या है पूरा मामला

माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह 'द गार्जियन' के आरोपों की जांच के लिए एक कानूनी फर्म से संपर्क कर रहा है, जिसमें दावा किया गया था कि इजराइली रक्षा बलों ने गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की फोन कॉल डेटा को संग्रहीत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उनकी सेवा शर्तें इस तरह के उपयोग को प्रतिबंधित करती हैं और इस मामले की तत्काल व पूरी जांच जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ने जांच के लिए कोविंगटन और बर्लिंग नामक लॉ फर्म को नियुक्त किया है।

मीडिया में दावा

दरअसल, फरवरी में एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट और इजराइली रक्षा मंत्रालय के बीच गहरे संबंध हैं। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजराइली सेना द्वारा एआई तकनीक का उपयोग 200 गुना बढ़ गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइली सेना माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का उपयोग जासूसी, अनुवाद और डेटा प्रोसेसिंग के लिए करती है, जो उनके एआई-आधारित निशाना साधने वाले सिस्टम से जुड़ा है।

कंपनी की जांच में कुछ नहीं मिला

माइक्रोसॉफ्ट ने तब कहा था कि उनकी जांच में एज्योर या एआई के गाजा में नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन यह नहीं बताया कि जांच किसने की और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। कंपनी ने हाल ही में तीन कर्मचारियों को प्रदर्शन के लिए नौकरी से निकाल दिया, जिनमें एक कर्मचारी वह भी था जिसने सीईओ सत्या नडेला का भाषण बीच में रोका था।

