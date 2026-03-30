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ईरान के स्कूल-कॉलेजों को नेस्तनाबूद करने में लगा अमेरिका, 600 से ज्यादा संस्थानों पर हमला

Mar 30, 2026 12:22 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान के शैक्षणिक संस्थानों को भी निशाना बना रहे हैं। रेड क्रीसेंट सोसाइटी का दावा है कि कम से कम 600 शैक्षणिक केंद्रों पर हमले किए गए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चों की जान भी चली गई है। 

ईरान के स्कूल-कॉलेजों को नेस्तनाबूद करने में लगा अमेरिका, 600 से ज्यादा संस्थानों पर हमला

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध में पूरी दुनिया का बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं अमेरिका ईरान के मूलभूत ढांचे पर ही हमला कर रहा है। अमेरिका और इजारयल ने मिलकर अमेरिका के 600 से ज्यादा शिक्षा के केंद्रों पर हमला किया है। रेड क्रीसेंट सोसाइटी ने दावा किया है कि अमेरिका इस तरह से शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाकर मानवाधिकार नियमों को तार-तार कर रहा है। उसका व्यवहार एक युद्ध अपराधी की तरह है।

जानकारी के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने मिलकर सैकड़ों स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया है। रेड क्रीसेंट के मुताबिक इन हमलों से स्कूल में पढ़ने वाले मासूमों की जान भी खतरे में पड़ गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और छात्र भी डरे हुए हैं।

जाने-माने विश्वविद्यालयों को बनाया गया निशाना

ईरान युद्ध आज 31वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस बीच लेबनान में इजरायली हवाई हमले में तीन पत्रकारों की मौत और ईरान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को अमेरिका-इजरायली सेना के निशाना बनाये जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने इन हमलों को 'वैश्विक चेतना के लिए चेतावनी' और अपनी 'वैज्ञानिक नींव को पंगु बनाने की साजिश' करार देते हुए जवाबी कार्रवाई के तौर पर क्षेत्र में स्थित अमेरिकी-इजरायली विश्वविद्यालयों को वैध सैन्य लक्ष्य घोषित कर दिया है।

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इसके साथ ही, अमेरिका के ईरान में किये गए व्यापक हवाई हमलों और संभावित जमीनी अभियान की तैयारियों ने इस एक महीने पुराने संघर्ष को और अधिक घातक बना दिया है। शैक्षणिक संस्थानों पर हुए हमलों के जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हुए अमेरिका-इजरायल हमले के बाद आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अब पश्चिम एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी-इजरायली विश्वविद्यालय उसके लिए वैध लक्ष्य हैं।

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ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि पिछले 30 दिनों के अवैध युद्ध के दौरान इस्फ़ाहान और तेहरान के अनुसंधान केंद्रों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है, ताकि देश की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया जा सके। उन्होंने अमेरिका के 'परमाणु खतरे' वाले दावों को महज एक दुर्भावनापूर्ण बहाना बताया है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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