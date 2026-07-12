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ईरान के साथ शांति समझौते का सम्मान नहीं कर रहा अमेरिका, एक्सपर्ट ने खोल दी US की पोल

By Madan Tiwari
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Iran US War Update: एक्सपर्ट ने कहा कि अमेरिकी ईरान के दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं कि किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से पहले मंजूरी लेनी चाहिए। इसलिए यह तनाव खत्म होने वाला नहीं है।

ईरान के साथ शांति समझौते का सम्मान नहीं कर रहा अमेरिका, एक्सपर्ट ने खोल दी US की पोल

Iran US War Update: पॉलिटिकल एनालिस्ट और वॉर जर्नलिस्ट वाइएल अव्वाद ने कहा है कि ओमान में एक और जहाज पर हमला यह बताता है कि अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौते का सम्मान नहीं कर रहा है। अमेरिका की पोल खोलते हुए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अव्वाद ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि क्योंकि अमेरिका शांति समझौते का सम्मान करने से बच रहा है, इसलिए ईरानी अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "ठीक है, अभी एक और जहाज पर हमला हुआ है और इससे आपको साफ इशारा मिलता है कि अमेरिकी ईरान पर हमले का लेवल बढ़ा रहे हैं। ईरानियों के साथ साइन किए गए समझौते का सम्मान करने का कोई सवाल ही नहीं है और इसीलिए ईरानी उन सभी जहाजों पर हमला कर रहे हैं जो अमेरिकियों के बनाए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी ईरान के दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं कि किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से पहले मंजूरी लेनी चाहिए। इसलिए यह तनाव खत्म होने वाला नहीं है।''

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'अमेरिका को युद्ध में धकेल रहा इजरायल'

उन्होंने आगे कहा, "आइए बड़ी तस्वीर देखें। बड़ी तस्वीर यह है कि इजरायल अमेरिका को पूरी तरह से युद्ध में धकेल रहा है। इजरायलियों ने ईरानी शहरों पर भी हमले किए हैं और ऐसी भी बातें हो रही हैं कि ईरान पर हमले को इस हद तक बढ़ाने या सुधारने का सवाल है कि पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाए क्योंकि इजरायल के दो मकसद हैं जो पूरे नहीं हुए हैं - ईरान को एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर हटाना और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करना ताकि इजरायल से होकर तेल के लिए एक अलग कॉरिडोर बनाने का सवाल है। मेरा मानना ​​है कि इन मकसदों को पूरा होने में ज्यादा समय लगेगा और हम इस इलाके में एक लंबी पूरी लड़ाई देख रहे हैं।"

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अमेरिका ने ईरान पर किया पलटवार

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट में एक कंटेनर शिप पर ईरानी हमले के जवाब में अमेरिकी मिलिट्री ने शनिवार को ईरान पर तीसरे राउंड का हमला किया। इस बीच, UAE ने शनिवार को कहा कि इलाके में तनाव बढ़ने पर उसकी एयर डिफेंस ईरान से मिसाइल के खतरों से निपट रही है। यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नागरिकों को ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाने वाली चेतावनियों और अपडेट्स को फॉलो करने की सलाह दी है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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