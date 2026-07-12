ईरान के साथ शांति समझौते का सम्मान नहीं कर रहा अमेरिका, एक्सपर्ट ने खोल दी US की पोल
Iran US War Update: एक्सपर्ट ने कहा कि अमेरिकी ईरान के दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं कि किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से पहले मंजूरी लेनी चाहिए। इसलिए यह तनाव खत्म होने वाला नहीं है।
Iran US War Update: पॉलिटिकल एनालिस्ट और वॉर जर्नलिस्ट वाइएल अव्वाद ने कहा है कि ओमान में एक और जहाज पर हमला यह बताता है कि अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौते का सम्मान नहीं कर रहा है। अमेरिका की पोल खोलते हुए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अव्वाद ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि क्योंकि अमेरिका शांति समझौते का सम्मान करने से बच रहा है, इसलिए ईरानी अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "ठीक है, अभी एक और जहाज पर हमला हुआ है और इससे आपको साफ इशारा मिलता है कि अमेरिकी ईरान पर हमले का लेवल बढ़ा रहे हैं। ईरानियों के साथ साइन किए गए समझौते का सम्मान करने का कोई सवाल ही नहीं है और इसीलिए ईरानी उन सभी जहाजों पर हमला कर रहे हैं जो अमेरिकियों के बनाए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी ईरान के दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं कि किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से पहले मंजूरी लेनी चाहिए। इसलिए यह तनाव खत्म होने वाला नहीं है।''
'अमेरिका को युद्ध में धकेल रहा इजरायल'
उन्होंने आगे कहा, "आइए बड़ी तस्वीर देखें। बड़ी तस्वीर यह है कि इजरायल अमेरिका को पूरी तरह से युद्ध में धकेल रहा है। इजरायलियों ने ईरानी शहरों पर भी हमले किए हैं और ऐसी भी बातें हो रही हैं कि ईरान पर हमले को इस हद तक बढ़ाने या सुधारने का सवाल है कि पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाए क्योंकि इजरायल के दो मकसद हैं जो पूरे नहीं हुए हैं - ईरान को एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर हटाना और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करना ताकि इजरायल से होकर तेल के लिए एक अलग कॉरिडोर बनाने का सवाल है। मेरा मानना है कि इन मकसदों को पूरा होने में ज्यादा समय लगेगा और हम इस इलाके में एक लंबी पूरी लड़ाई देख रहे हैं।"
अमेरिका ने ईरान पर किया पलटवार
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट में एक कंटेनर शिप पर ईरानी हमले के जवाब में अमेरिकी मिलिट्री ने शनिवार को ईरान पर तीसरे राउंड का हमला किया। इस बीच, UAE ने शनिवार को कहा कि इलाके में तनाव बढ़ने पर उसकी एयर डिफेंस ईरान से मिसाइल के खतरों से निपट रही है। यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नागरिकों को ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाने वाली चेतावनियों और अपडेट्स को फॉलो करने की सलाह दी है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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