चीन की धमकी का असर नहीं, इस देश में हाई टेक मिसाइल सिस्टम तैनात करने जा रहा अमेरिका
अमेरिका और फिलीपींस के अधिकारियों ने मनीला में सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिश्तों को बढ़ाने और रीजनल सिक्योरिटी साथियों के साथ सहयोग बढ़ाने पर सालाना बातचीत की।
अमेरिका साउथ चाइना सी में हमले को रोकने में मदद के लिए फिलीपींस में और हाई-टेक मिसाइल सिस्टम तैनात करने जा रहा है। बीजिंग ने 2024 में उत्तरी फिलीपींस में टाइफॉन नाम के अमेरिकी मिड-रेंज मिसाइल सिस्टम और पिछले साल एक एंटी-शिप मिसाइल लॉन्चर के इंस्टॉलेशन पर बार-बार चिंता जताई है और धमकी दी है। उसने कहा कि अमेरिकी हथियारों का मकसद चीन की बढ़त को रोकना है और चेतावनी दी कि ये इलाके की स्थिरता के लिए खतरा हैं। अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों में टकराव बढ़ने की आशंका है।
चीन ने फिलीपींस से अपने इलाके से मिसाइल लॉन्चर हटाने को कहा है, लेकिन प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के नेतृत्व वाले अधिकारियों ने इस मांग को खारिज कर दिया है। अमेरिका और फिलीपींस के अधिकारियों ने सोमवार को मनीला में सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिश्तों को बढ़ाने और रीजनल सिक्योरिटी साथियों के साथ सहयोग बढ़ाने पर सालाना बातचीत की।
अमेरिका और फिलीपींस ने मंगलवार को एक जॉइंट स्टेटमेंट में इस साल के लिए खास डिफेंस और सिक्योरिटी प्लान बताए, जिसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, फिलीपींस की मिलिट्री को मॉडर्न बनाने में मदद के लिए वाशिंगटन का सपोर्ट और फिलीपींस में अमेरिका के लेटेस्ट मिसाइल और अनमैन्ड सिस्टम की तैनाती बढ़ाने की कोशिशें शामिल हैं।
स्टेटमेंट में कहा गया कि लंबे समय से साथी रहे इन देशों ने सभी देशों के लिए नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आजादी, बिना किसी रोक-टोक के कानूनी कॉमर्स और समुद्र के दूसरे कानूनी इस्तेमाल को बनाए रखने के लिए अपने सपोर्ट पर जोर दिया। इसमें आगे कहा गया, “दोनों पक्षों ने साउथ चाइना सी में चीन की गैर-कानूनी, जबरदस्ती वाली, आक्रामक और धोखेबाजी वाली गतिविधियों की निंदा की और रीजनल शांति और स्थिरता और इंडो-पैसिफिक और उससे आगे की इकोनॉमी पर उनके बुरे असर को माना।”
हाल के सालों में विवादित पानी में चीनी और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड फोर्स के बीच टकराव बढ़ गया है। वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इलाके को लेकर टकराव में शामिल हैं। किसी भी पक्ष ने मिसाइल डिप्लॉयमेंट की योजना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन वॉशिंगटन में फिलीपींस के एम्बेसडर, जोस मैनुअल रोमुअलडेज, जिन्होंने सोमवार की बातचीत में हिस्सा लिया, ने कहा कि अमेरिका और फिलिपिनो डिफेंस अधिकारियों ने इस साल अपग्रेडेड तरह के अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर के संभावित डिप्लॉयमेंट पर चर्चा की, जिन्हें फिलीपींस आखिरकार खरीदने का फैसला कर सकता है।
रोमुअलडेज ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, "यह एक ऐसा सिस्टम है जो सच में बहुत एडवांस्ड है और इसे यहां इस उम्मीद में डिप्लॉय किया जाएगा कि आगे चलकर हमें अपना मिल जाएगा।" मिलिट्री अधिकारियों ने कहा कि जॉइंट ड्रिल के दौरान, अमेरिकी फोर्स ने फिलिपिनो फोर्स के बैच को मिसाइल सिस्टम दिखाए हैं ताकि उन्हें हथियारों की काबिलियत और इस्तेमाल के बारे में पता चल सके।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।