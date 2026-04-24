ईरानी विदेश मंत्री से बात करने को अपने दामाद को PAK भेज रहे ट्रंप, वेंस का कटा पत्ता!
अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता के लिए ट्रंप के दूत भी पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर, जल्द ही पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे।
अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता के लिए ट्रंप के दूत भी पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर, जल्द ही पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस फिलहाल इस शांति वार्ता में शामिल होने की योजना नहीं बना रहे हैं। हालांकि अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो वह भी इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच सकते हैं।
ईरानी विदेश मंत्री ने क्या कहा
जानकारी के मुताबिक विटकाफ और कुशनर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात करेंगे। सीएनएन ने दो प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले से यह बात कही है। अरगची ने पहले कहा था कि वह पाकिस्तान जा रहे हैं। इससे उम्मीद जगी थी कि ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत जल्द शुरू होगी। इसके साथ ही आठ हफ्ते लंबे युद्ध के अंत की भी संभावना जगी थी। फिर अरागची की सोशल मीडिया पोस्ट ने इस पर पानी फेर दिया। इस पोस्ट में कहा गया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय मामलों में साझेदारों के साथ निकटता से समन्वय करना और क्षेत्रीय विकास पर परामर्श करना है।
पाकिस्तानी अधिकारियों को भी उम्मीद
मामले से परिचित पाकिस्तान के अधिकारियों ने, कहाकि उन्हें अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर की उम्मीद है। हालांकि यह जानकारी नहीं दी गई है कि वार्ता कब या किस स्तर पर होगी। यह घोषणा ऐसे समय आई जब अमेरिका ने ईरान पर अपने नौसैनिक नाकाबंदी के साथ दबाव बढ़ाया, ताकि ईरान को शांति वार्ता के लिए राजी किया जा सके। वहींख् इजरायल और लेबनान तीन हफ्ते के लिए युद्धविराम बढ़ाने वाले हैं।
ट्रंप ने दे रखा है आदेश
ट्रंप ने अमेरिकी नेवी आदेश दे रखा है कि जो भी नौका होर्मुज में दिखे, उसे गोली मार दी जाए। इसके बाद सेना ने दो तेल सुपरटैंकरों को रोक लिया, जिन्होंने ईरान के बंदरगाहों से आने-जाने पर लगाए गए प्रतिबंधों से बचने की कोशिश की। ट्रंप का यह कदम वाइट हाउस के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत देश के तेल निर्यात को रोकना, ईरान को आर्थिक रूप से दबाव में लाना और युद्ध खत्म करने में सहायक समझौते करने के लिए मजबूर करना शामिल है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहाकि मेरे पास पूरी दुनिया का समय है, लेकिन ईरान के पास नहीं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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