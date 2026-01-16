Hindustan Hindi News
ईरान को आर्थिक तौर पर तोड़ रहा अमेरिका, विरोध प्रदर्शन के बीच लगा दिए नए प्रतिबंध

संक्षेप:

Jan 16, 2026 08:05 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका ने ईरान में अशांति के बीच नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि ईरानी अधिकारियों ने अपने नागरिकों की बुनियादी अधिकारों की मांगों का जवाब हिंसा और क्रूर दमन से दिया। ऐसे में यूएस ने कई ईरानी सुरक्षा अधिकारियों पर पाबंदी लगाई है, जिसमें सुप्रीम काउंसिल फॉर नेशनल सिक्योरिटी के सचिव अली लारिजानी शामिल हैं। साथ ही, प्रसिद्ध फरदीस जेल को भी प्रतिबंधित किया गया है, जहां महिलाओं के साथ क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किया गया। ट्रेजरी विभाग ने ईरान के शैडो बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े 18 लोगों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई की है, जो तेल व पेट्रोकेमिकल बिक्री से होने वाली कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं।

यूएस ने कहा कि वह ईरानी लोगों के साथ खड़ा है और शासन को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग रखेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ईरान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि ईरानी शासन को चेतावनी दी गई है कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने पहले कहा था कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक गई हैं और वह स्थिति पर नजर रखेंगे। अमेरिका ने सभी विकल्प खुले रखे हैं, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। यह कदम ईरान में बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है, जहां अधिकारियों ने इंटरनेट प्रतिबंध लगाए हैं।

प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें

ईरान में विरोध प्रदर्शन दिसंबर से जारी हैं, जो आर्थिक संकट से शुरू होकर राजनीतिक बदलाव की मांग में बदल गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में मरने वालों की संख्या 3,000 से कम से लेकर 12,000 से अधिक तक बताई जा रही है। विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने हजारों मौतों की पुष्टि की है, जो ईरान के इतिहास में दशकों की सबसे बड़ी हिंसा है। ईरानी शासन ने विरोध को अमेरिका और इज़राइल की ओर से भड़कावा देने का आरोप लगाया है। ट्रंप प्रशासन ने अधिकतम दबाव नीति के तहत ईरान के तेल निर्यात और वित्तीय पहुंच को रोकने पर जोर दिया है।

