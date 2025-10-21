अमेरिका ने वीजा नियमों में दी बड़ी राहत, जानें किन लोगों को नहीं चुकानी होगी 1 लाख डॉलर की फीस
संक्षेप: अमेरिका के सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन्स को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि वीजा का स्टेटस बदलवाने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। ऐसे में एल-1 और एफ-1 वीजा होल्डर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
अमेरिका के सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विस (USCIS) डिपार्टमेंट ने H-1B वीजा होल्डर्स को बड़ा राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि जिनके पास पहले से वीजा है उन्हें केवल स्टेस बदलवाने के लिए 1 लाख डॉलर का शुल्क नहीं देना होगा। गाइडलाइन्स के मुताबिक एफ-1 वीजा वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों और एल-1 वीजा वाले प्रफेशनल्स को 1 स्टेटस बदलवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा जिनके पास H-1B वीजा है उन्हें भी इसे रिन्यू करवाने के लिए 1 लाख डॉलर की फीस नहीं देनी पड़ेगी।
बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सितंबर को एच-1बी वीजा के लिए एक लाख डॉलर के शुल्क का ऐलान किया था। 21 सितंबर से एच-1बी वीजा अप्लाई करने वालों को इसके लिए 1 लाख डॉलर की फीस देनी पड़ रही है। ट्रंप के ऐलान के बाद यूएससीआईएस ने स्पष्ट कहा था कि जिनके पास पहले से ही वीजा है उन्हें कोई फीस नहीं देनी होगी।
सोमवार को डिपार्टमेंट ने एक बार फिर गाइडलाइन जारी की। इसमें कहा गया कि जिनके पास पहले से ही एच-1बी वीजा है उनपर शुल्क लागू नहीं होता। इसके अलावा जो लोग 21 सितंबर से पहले ही आवेदन कर चुके हैं उन्हें भी छूट मिलेगी। इसके अलावा जिन छात्रों या प्रोफेशनल्स के पास एफ-1 या फिर एल-1 वीजा है उन्हें भी एच-1बी वीजा में स्टेटस चेंज के लिए फीस नहीं देनी होगी। गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि अगर किसी का एल-1 या फिर एफ-1 वीजा एक्सपायर हो गया है और वह अमेरिका से चला गया है तो दोबारा वीजा रिन्यू करवाने या फिर एच-1बी वीजा के लिए उसे फीस नहीं देनी होगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
