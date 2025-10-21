Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़America gives big relief these people will not have to pay the fee of 1 lakh dollars for visa
अमेरिका ने वीजा नियमों में दी बड़ी राहत, जानें किन लोगों को नहीं चुकानी होगी 1 लाख डॉलर की फीस

अमेरिका ने वीजा नियमों में दी बड़ी राहत, जानें किन लोगों को नहीं चुकानी होगी 1 लाख डॉलर की फीस

संक्षेप: अमेरिका के सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन्स को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि वीजा का स्टेटस  बदलवाने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। ऐसे में एल-1 और एफ-1 वीजा होल्डर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

Tue, 21 Oct 2025 11:31 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका के सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विस (USCIS) डिपार्टमेंट ने H-1B वीजा होल्डर्स को बड़ा राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि जिनके पास पहले से वीजा है उन्हें केवल स्टेस बदलवाने के लिए 1 लाख डॉलर का शुल्क नहीं देना होगा। गाइडलाइन्स के मुताबिक एफ-1 वीजा वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों और एल-1 वीजा वाले प्रफेशनल्स को 1 स्टेटस बदलवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा जिनके पास H-1B वीजा है उन्हें भी इसे रिन्यू करवाने के लिए 1 लाख डॉलर की फीस नहीं देनी पड़ेगी।

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सितंबर को एच-1बी वीजा के लिए एक लाख डॉलर के शुल्क का ऐलान किया था। 21 सितंबर से एच-1बी वीजा अप्लाई करने वालों को इसके लिए 1 लाख डॉलर की फीस देनी पड़ रही है। ट्रंप के ऐलान के बाद यूएससीआईएस ने स्पष्ट कहा था कि जिनके पास पहले से ही वीजा है उन्हें कोई फीस नहीं देनी होगी।

सोमवार को डिपार्टमेंट ने एक बार फिर गाइडलाइन जारी की। इसमें कहा गया कि जिनके पास पहले से ही एच-1बी वीजा है उनपर शुल्क लागू नहीं होता। इसके अलावा जो लोग 21 सितंबर से पहले ही आवेदन कर चुके हैं उन्हें भी छूट मिलेगी। इसके अलावा जिन छात्रों या प्रोफेशनल्स के पास एफ-1 या फिर एल-1 वीजा है उन्हें भी एच-1बी वीजा में स्टेटस चेंज के लिए फीस नहीं देनी होगी। गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि अगर किसी का एल-1 या फिर एफ-1 वीजा एक्सपायर हो गया है और वह अमेरिका से चला गया है तो दोबारा वीजा रिन्यू करवाने या फिर एच-1बी वीजा के लिए उसे फीस नहीं देनी होगी।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
America Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।