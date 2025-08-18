America Donald Trump claimed he was one who ended six wars in six months '6 महीने में 6 युद्ध कराए समाप्त', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, हमास के विनाश की भी बात, International Hindi News - Hindustan
America Donald Trump claimed he was one who ended six wars in six months

'6 महीने में 6 युद्ध कराए समाप्त', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, हमास के विनाश की भी बात

यूक्रेन का भविष्य सोमवार को व्हाइट हाउस में जल्दबाजी में बुलाई गई बैठक पर निर्भर कर सकता है, क्योंकि जेलेंस्की ट्रंप को रूस के खिलाफ एकजुट मोर्चा प्रदर्शित करने के लिए यूरोपीय नेताओं का दल लेकर वाशिंगटन पहुंचे हैं।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 08:41 PM
'6 महीने में 6 युद्ध कराए समाप्त', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, हमास के विनाश की भी बात

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक से पहले बड़ा दावा किया। सोमवार को ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 6 महीनों में 6 युद्ध समाप्त किए हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई जब उन्होंने उसी पोस्ट में दावा किया कि गाजा में बचे हुए बंधकों को वापस लाने का एकमात्र तरीका हमास का विनाश है। उन्होंने लिखा, 'बचे हुए बंधकों की वापसी तभी होगी जब हमास का सामना किया जाए और उसे नष्ट किया जाए! जितनी जल्दी यह होगा, सफलता की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। याद रखें, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने बातचीत करके सैकड़ों बंधकों को मुक्त कराया। मैंने छह महीनों में छह युद्ध समाप्त कराए हैं।'

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मैंने ही ईरान की परमाणु फैसिलिटी को नष्ट किया। जीतने के लिए खेलें या बिल्कुल न खेलें! इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!' राष्ट्रपति ने जून में ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों के संघर्ष के दौरान अमेरिकी हमलों का जिक्र करते हुए यह बात कही। व्हाइट हाउस में वापसी से पहले ट्रंप ने दावा किया था कि वह गाजा और यूक्रेन के युद्धों को 24 घंटों में समाप्त कर सकते हैं। हालांकि, 6 महीने बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति इन युद्धों को समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। गाजा को लेकर तो बातचीत रुकी हुई है। ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम की दिशा में काम कर रहे हैं।

यूक्रेन के भविष्य को लेकर अहम बैठक

यूक्रेन का भविष्य सोमवार को व्हाइट हाउस में जल्दबाजी में बुलाई गई बैठक पर निर्भर कर सकता है, क्योंकि जेलेंस्की ट्रंप को रूस के खिलाफ एकजुट मोर्चा प्रदर्शित करने के लिए यूरोपीय नेताओं का दल लेकर वाशिंगटन पहुंचे हैं। पिछले शुक्रवार को पुतिन के साथ ट्रंप की शिखर वार्ता में यूरोप के नेताओं को शामिल नहीं किया गया था। वे यूक्रेन और यूरोप को मॉस्को की ओर से किसी भी व्यापक आक्रमण से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बैठक अमेरिका के अपने सबसे करीबी सहयोगियों के साथ संबंधों की भी परीक्षा है, क्योंकि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने ट्रंप की ओर से टैरिफ बढ़ाए जाने को आंशिक रूप से इसलिए स्वीकार किया था कि वे यूक्रेन पर उनका समर्थन चाहते थे।

