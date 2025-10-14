Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़America China Tariff war Amid trade tensions China imposes port tariffs on US

अमेरिका चीन में दो-दो हाथ शुरू, एक्स्ट्रा टैरिफ के जवाब में बंदरगाह शुल्क; अब क्या करेंगे ट्रंप?

चीन के परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन शुल्कों के दायरे में वे जहाज आते हैं, जिनके मालिकाना हक या संचालन में अमेरिकी कंपनियों, संस्थाओं या व्यक्तियों की सीधी या अप्रत्यक्ष 25 प्रतिशत या इससे अधिक हिस्सेदारी हो। यह कदम वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते व्यापारिक विवाद के बीच उठाया गया है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 02:32 PM
अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को चीन ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी जहाजों पर बंदरगाह शुल्क लगाने की घोषणा की। यह फैसला तब लिया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क थोपने का ऐलान किया, जिससे चीन पर कुल शुल्क 130 प्रतिशत तक पहुंच गया। चीन ने मंगलवार को कहा कि उसके बंदरगाहों पर पहुंचने वाले अमेरिकी जहाजों के लिए विशेष बंदरगाह शुल्क लागू किए जाएंगे। यह कदम वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते व्यापारिक विवाद के बीच उठाया गया है।

ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक, चीन का कहना है कि ये विशेष शुल्क चीनी शिपिंग क्षेत्र और कंपनियों के वैध हितों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय शिपिंग में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के मकसद से। चीन के परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन शुल्कों के दायरे में वे जहाज आते हैं, जिनके मालिकाना हक या संचालन में अमेरिकी कंपनियों, संस्थाओं या व्यक्तियों की सीधी या अप्रत्यक्ष 25 प्रतिशत या इससे अधिक हिस्सेदारी हो। इसमें सभी अमेरिकी झंडे वाले जहाज और अमेरिका में बने जहाज भी शामिल हैं।

चीनी मंत्रालय ने अपने बयान में पात्र अमेरिकी जहाजों पर चीनी बंदरगाहों में लगने वाले विशेष शुल्क की चरणबद्ध बढ़ोतरी का खाका पेश किया, जो मंगलवार से शुरू होकर प्रति टन 400 युआन (लगभग 56 डॉलर) से आरंभ होगा और अगले तीन वर्षों में हर 17 अप्रैल को इसमें इजाफा किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि चीन ने 10 अक्टूबर को यह शुल्क लगाया, जो अमेरिका के 14 अक्टूबर से चीनी जहाजों पर उसके बंदरगाहों में अतिरिक्त शुल्क लगाने के निर्णय का जवाब है।

ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई डब्ल्यूटीओ के नियमों और चीन-अमेरिका समुद्री परिवहन समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार में भारी रुकावटें पैदा हुई हैं। इसी बीच चीन ने अपने रेयर अर्थ के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लगाने की भी घोषणा की। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने और अन्य पाबंदियां लगाने की धमकी दी, जो 1 नवंबर से प्रभावी होंगे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
International News

