ईरान के अलग-अलग नेताओं को निशाना बना सकता है अमेरिका, हमले का पूरा ब्लूप्रिंट

Feb 20, 2026 10:40 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
नए खुलासे ट्रंप के फैसले से पहले ज्यादा डिटेल्ड, बड़ी प्लानिंग का इशारा देते हैं, जिन्होंने हाल के दिनों में इस्लामिक रिपब्लिक में सरकार बदलने का आइडिया सबके सामने रखा है।

US Iran Attack: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे हमले का ब्लूप्रिंट सामने आ गया है। दो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि ईरान पर अमेरिकी मिलिट्री प्लानिंग एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। इसमें हमले के हिस्से के तौर पर अलग-अलग नेताओं को टारगेट करना और अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर देते हैं तो तेहरान में सरकार बदलने का ऑप्शन भी शामिल है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, मिलिट्री ऑप्शन इस बात के नए संकेत हैं कि अगर डिप्लोमैटिक कोशिशें फेल हो जाती हैं तो अमेरिका ईरान के साथ एक गंभीर लड़ाई की तैयारी कर रहा है। पिछले हफ्ते सामने आया था कि अमेरिकी मिलिट्री ईरान के खिलाफ एक लगातार, हफ्तों तक चलने वाले ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, जिसमें ईरानी सिक्योरिटी फैसिलिटीज के साथ-साथ न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना भी शामिल हो सकता है।

नए खुलासे ट्रंप के फैसले से पहले ज्यादा डिटेल्ड, बड़ी प्लानिंग का इशारा देते हैं, जिन्होंने हाल के दिनों में इस्लामिक रिपब्लिक में सरकार बदलने का आइडिया सबके सामने रखा है। अमेरिकी अधिकारियों ने, जिन्होंने प्लानिंग के सेंसिटिव नेचर की वजह से नाम न बताने की शर्त पर बात की, इस बारे में और डिटेल्स नहीं दीं कि किन लोगों को टारगेट किया जा सकता है या अमेरिकी मिलिट्री बिना बड़ी ग्राउंड फोर्स के कैसे रिजीम चेंज करने की कोशिश कर सकती है। रिजीम चेंज करने का मतलब होगा कि प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान ट्रंप ने जो वादे किए थे, उनसे एक और बदलाव होगा। उन्होंने कहा था कि वे पिछली सरकारों की फेल पॉलिसीज को छोड़ देंगे, जिसमें अफगानिस्तान और इराक में सरकारों को गिराने की मिलिट्री कोशिशें शामिल थीं।

ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा हथियार इकट्ठा किए हुए हैं। ज्यादातर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज वॉरशिप्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स में हैं। कोई भी बड़ा बॉम्बिंग कैंपेन अमेरिकी बेस्ड बॉम्बर्स के सपोर्ट पर भी निर्भर हो सकता है। अपने पहले टर्म में, ट्रंप ने ईरान के टॉप जनरल, कासिम सुलेमानी पर 2020 में हमले को मंजूरी देकर टारगेटेड किलिंग करने की इच्छा दिखाई थी। सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की विदेशी जासूसी और पैरामिलिट्री ब्रांच, जिसे कुद्स फोर्स के नाम से जाना जाता है, को लीड करते थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में ऑफिशियली IRGC को एक विदेशी टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन का लेबल दिया था, यह पहली बार था जब वॉशिंगटन ने किसी दूसरे देश की मिलिट्री पर यह डेजिग्नेशन लागू किया था।

अमेरिका के एक अधिकारी ने पिछले साल ईरान के साथ 12 दिन की लड़ाई के दौरान ईरानी नेताओं को टारगेट करने में इजरायल की सफलता पर ध्यान दिया था। उस समय, रीजनल सोर्स ने रॉयटर्स को बताया था कि आर्म्ड फोर्सेज चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी समेत कम से कम 20 सीनियर कमांडर मारे गए थे। अधिकारियों को यह साफ नहीं था कि अमेरिका के पास ईरानी नेताओं के बारे में क्या इंटेलिजेंस है, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स टारगेट कर सकता है। इसके साथ ही, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने डिप्लोमेसी की भी उम्मीद जताई है, और गुरुवार को कहा कि अगर कोई डील नहीं हुई तो बहुत बुरी चीजें होंगी।

Iran America

