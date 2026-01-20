100 साल पहले ही अमेरिका ने डेनमार्क से खरीद लिए थे ये द्वीप, क्या है ग्रीनलैंड से कनेक्शन

संक्षेप: अमेरिका ने कभी डेनमार्क के कब्जे वाले द्वीपसमूह को खरीद लिया था। अब इसे वर्जिन आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं।

ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अमेरिका की जिद अब अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके इस मंशा का विरोध करने वाले देशों को अतिरिक्त टैरिफ लेने की धमकी दे दी है। वहीं इस योजना का विरोध करने वाले देशों के साथ अमेरिका का तनाव भी बढ़ने लगा है। अमेरिका का कहना है कि ग्रीनलैंड उसके लिए बहुत उपयोगी है और सुरक्षा को देखते हुए जरूरी है। अमेरिका के मुताबिक ग्रीनलैंड पर डेनामार्क का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड की दूरी डेनमार्क से काफी ज्यादा है। यह यह डेनमार्क का ही अर्द्ध-स्वायत्त क्षेत्र है।

डेनमार्क के ही लोग ग्रीनलैंड से होते हुए कभी अमेरिका पहुंचे थे और अमेरिका की स्थानीय जनजातियों के साथ उनका संघर्ष भी हुआ था। यह कहानी लगभग 1 हजार साल पुरानी हो चुकी है। वहीं सौ साल पहले अमेरिका ने डेनमार्क से कुछ द्वीप खरीद लिए थे। तब डेनिस वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाने वाले द्वीप वर्जिन आइलैंड के नाम से मशहूर हो गए।

यह द्वीप कैरेबियाई सागर में है। यह इलाका अब अमेरिका का ही हिस्सा है। इस पूरे इलाके की आबादी करीब 90 हजार है और इसमें मुख्य रूप से तीन द्वीप हैं। वहीं इस द्वीपसमूह में छोटे-छोटे 40 द्वीप और टापू हैं। यहां ज्यादातर लोग वे रहते हैं जो कि यूरोपीय उपनिवेश के समय में यहां खेती करने के लिए अफ्रीका से लाए गए थे।

कभी डेनमार्क का उपनिवेश था यह द्वीपसमूह पहले यह द्वीपसमूह डेनमार्क का ही उपनिवेश हुआ करता था। उससे भी पहले यूरोप के देश इन द्वीपों पर नियंत्रण करने के लिए आपस में ही भिड़ जाते थे। समुद्री लुटेरे भी इन द्वीपों का इस्तेमाल करते थे। वहीं 19वीं सदी की शुरुआत में जब अमेरिका बड़ी ताकत के रूप में उभरा तो वह अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करने लगा।