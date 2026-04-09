ईरान युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, सेना में भर्ती को लेकर नया नियम

US Army: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका दशकों बाद अपनी सैन्य भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि योग्य पुरुषों का आटोमैटिक रजिस्ट्रेशन शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है, जो वियतनाम युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका दशकों बाद अपनी सैन्य भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि योग्य पुरुषों का आटोमैटिक रजिस्ट्रेशन शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है, जो वियतनाम युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सेलेक्टिव सर्विस सिस्टम (SSS) दिसंबर 2026 तक आटोमैटिक रजिस्ट्रेशन लागू करने की योजना बना रहा है। इससे पंजीकरण की जिम्मेदारी युवाओं से हटकर सरकारी एजेंसी पर आ जाएगी। वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका में अनिवार्य सैन्य भर्ती (ड्राफ्ट) नहीं हुई है, लेकिन ईरान सहित वैश्विक संघर्षों के बढ़ते खतरे ने इस तैयारी पर नई चर्चा छेड़ दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव कांग्रेस द्वारा पारित 2026 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (NDAA) के तहत हुआ है। अधिनियम में संघीय डेटाबेस को एकीकृत कर पात्र पुरुषों को सीधे ड्राफ्ट डेटाबेस में नामांकित करने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान व्यवस्था में 18 से 25 वर्ष के सभी पुरुषों को अपनी 18वीं वर्षगांठ के 30 दिनों के अंदर सेलेक्टिव सर्विस में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना, जेल और सरकारी लाभों तथा नौकरियों से वंचित होने जैसी सजाएं हो सकती हैं।

बता दें कि कई राज्यों में ड्राइवर लाइसेंस आवेदन के समय पंजीकरण को पहले से ही जोड़ा जाता है, लेकिन नई व्यवस्था पूरे देश में इस प्रक्रिया को पूरी तरह आटोमैटिक बना देगी। इससे वियतनाम युद्ध काल से चली आ रही पुरानी मैनुअल सिस्टम का आधुनिकीकरण होगा और सरकारी संसाधनों की भी बचत होगी।

अभी तैनात रहेंगे अमेरिकी युद्धपोत और सैन्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाले अंतिम समझौते के पूरी तरह लागू होने तक अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और सैन्य बलों को ईरान के आसपास तैनात रखने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए कहा कि अमेरिका के सभी जहाज, विमान, सैन्य कर्मी, अतिरिक्त गोला-बारूद, हथियार और अन्य सभी संसाधन ईरान के आसपास तब तक तैनात रहेंगे, जब तक कि वास्तविक समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं हो जाता।