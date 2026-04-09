ईरान युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, सेना में भर्ती को लेकर नया नियम
US Army: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका दशकों बाद अपनी सैन्य भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि योग्य पुरुषों का आटोमैटिक रजिस्ट्रेशन शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है, जो वियतनाम युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका दशकों बाद अपनी सैन्य भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि योग्य पुरुषों का आटोमैटिक रजिस्ट्रेशन शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है, जो वियतनाम युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सेलेक्टिव सर्विस सिस्टम (SSS) दिसंबर 2026 तक आटोमैटिक रजिस्ट्रेशन लागू करने की योजना बना रहा है। इससे पंजीकरण की जिम्मेदारी युवाओं से हटकर सरकारी एजेंसी पर आ जाएगी। वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका में अनिवार्य सैन्य भर्ती (ड्राफ्ट) नहीं हुई है, लेकिन ईरान सहित वैश्विक संघर्षों के बढ़ते खतरे ने इस तैयारी पर नई चर्चा छेड़ दी है।
रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव कांग्रेस द्वारा पारित 2026 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (NDAA) के तहत हुआ है। अधिनियम में संघीय डेटाबेस को एकीकृत कर पात्र पुरुषों को सीधे ड्राफ्ट डेटाबेस में नामांकित करने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान व्यवस्था में 18 से 25 वर्ष के सभी पुरुषों को अपनी 18वीं वर्षगांठ के 30 दिनों के अंदर सेलेक्टिव सर्विस में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना, जेल और सरकारी लाभों तथा नौकरियों से वंचित होने जैसी सजाएं हो सकती हैं।
बता दें कि कई राज्यों में ड्राइवर लाइसेंस आवेदन के समय पंजीकरण को पहले से ही जोड़ा जाता है, लेकिन नई व्यवस्था पूरे देश में इस प्रक्रिया को पूरी तरह आटोमैटिक बना देगी। इससे वियतनाम युद्ध काल से चली आ रही पुरानी मैनुअल सिस्टम का आधुनिकीकरण होगा और सरकारी संसाधनों की भी बचत होगी।
अभी तैनात रहेंगे अमेरिकी युद्धपोत और सैन्य
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाले अंतिम समझौते के पूरी तरह लागू होने तक अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और सैन्य बलों को ईरान के आसपास तैनात रखने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए कहा कि अमेरिका के सभी जहाज, विमान, सैन्य कर्मी, अतिरिक्त गोला-बारूद, हथियार और अन्य सभी संसाधन ईरान के आसपास तब तक तैनात रहेंगे, जब तक कि वास्तविक समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं हो जाता।
इस दौरान ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समझौता लागू नहीं हुआ तो संघर्ष पहले से कहीं अधिक 'बड़ा, बेहतर और अधिक ताकतवर' रूप ले सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि अमेरिका लंबे समय से इस सिद्धांत पर अडिग है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा और होर्मुज पूरी तरह खुला तथा सुरक्षित बना रहेगा। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिकी सशस्त्र बल हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी आगे की कार्रवाई के लिए सतर्क अवस्था में हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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