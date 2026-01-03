वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों से भड़का ईरान; बोला, गैर-कानूनी हमलों को रोकने के लिए...

संक्षेप: वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमलों से ईरान, रूस जैसे देश भड़क गए हैं। ईरान ने इस हमले को राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गैर-कानूनी हमले को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने और दोषियों को जवाबदेह ठहराने की अपील की है।​

वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिका ने शनिवार तड़के हमले किए। इसमें उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को भी अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है। ईरान और रूस ने अमेरिका के इस हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान ने इस हमले को राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन बताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से 'गैर-कानूनी हमले को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने' और दोषियों को जवाबदेह ठहराने की अपील की। ​

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रूस ने भी शनिवार को वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि हमले का कोई ठोस कारण नहीं था और वैचारिक दुश्मनी कूटनीति पर हावी हो गई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "आज सुबह, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र हमला किया। यह बहुत चिंताजनक और निंदनीय है।" इसमें आगे कहा गया, "वैचारिक दुश्मनी व्यावहारिक सोच पर हावी हो गई है।"

इससे पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकस में शनिवार तड़के कई जोरदार धमाकों और विमानों के उड़ान भरने की आवाजें सुनी गयीं। इससे निवासियों में दहशत फैल गयी। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के अनुसार, काराकस के कई हिस्सों में लोग शक्तिशाली धमाकों और उसके बाद कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों की आवाज से जाग गए।