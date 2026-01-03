Hindustan Hindi News
America Attack Venezuela and Captures its President Nicolas Maduro Announces Donald Trump
वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा, पत्नी भी गिरफ्त में; ट्रंप ने किया ऐलान

संक्षेप:

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला और उसके नेता, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला सफलतापूर्वक किया है और उन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है।

Jan 03, 2026 03:24 pm IST
काराकास में शनिवार को हुए अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने पकड़ लिया है। दोनों इस समय अमेरिका के गिरफ्त में हैं और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों के बाद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस ऑपरेशन को अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर लिखा, ''अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला सफलतापूर्वक किया है। उन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। यह ऑपरेशन अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया था। ज्यादा जानकारी जल्द ही दी जाएगी। आज सुबह 11 बजे, मार-ए-लागो में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।''

शनिवार तड़के वेनेजुएला की राजधानी काराकास और कई दूसरे इलाकों में कई धमाके और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों जैसी आवाजें सुनाई दीं। एएफपी की एक रिपोर्ट में अपने पत्रकार के हवाले से बताया गया है कि शनिवार को सुबह करीब 2 बजे काराकास में विमानों के उड़ने जैसी आवाजों के साथ जोरदार धमाके सुने गए।

सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो सामने आईं, जिनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसमें कथित तौर पर वेनेजुएला की राजधानी में हुए धमाकों का पल कैद था। ऐसी ही एक वीडियो में काराकास से करीब 87 किमी (54 मील) पूर्व में हिगुएरोटे एयरपोर्ट पर बड़े धमाके दिखाए गए थे। वेनेजुएला सरकार ने एक बयान में कहा है कि हमले राजधानी काराकास के साथ-साथ मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा राज्यों में भी हुए।

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं।

