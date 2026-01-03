वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा, पत्नी भी गिरफ्त में; ट्रंप ने किया ऐलान

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला और उसके नेता, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला सफलतापूर्वक किया है और उन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है।

काराकास में शनिवार को हुए अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने पकड़ लिया है। दोनों इस समय अमेरिका के गिरफ्त में हैं और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों के बाद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस ऑपरेशन को अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर लिखा, ''अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला सफलतापूर्वक किया है। उन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। यह ऑपरेशन अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया था। ज्यादा जानकारी जल्द ही दी जाएगी। आज सुबह 11 बजे, मार-ए-लागो में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।''

शनिवार तड़के वेनेजुएला की राजधानी काराकास और कई दूसरे इलाकों में कई धमाके और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों जैसी आवाजें सुनाई दीं। एएफपी की एक रिपोर्ट में अपने पत्रकार के हवाले से बताया गया है कि शनिवार को सुबह करीब 2 बजे काराकास में विमानों के उड़ने जैसी आवाजों के साथ जोरदार धमाके सुने गए।