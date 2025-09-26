जिस ईरानी ड्रोन से यूक्रेन में कत्ले आम मचा देता है रूस, उसी पर फिदा हो गया अमेरिका; जानें वजह

यूक्रेन में तबाही मचाने वाले ईरानी शाहेद-136 ड्रोन पर अमेरिका समेत कई देश रीझ गए हैं। वे इसी तरह का ड्रोन तैयार करना चाहते हैं जिसमें लागत कम आए और एक साथ हजारों ड्रोन छोड़कर हमला किया जा सके।

यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए रूस जिन शाहेद-136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, उस पर अब अमेरिका भी फिदा हो गया है। रूस को ये ड्रोन ईरान से मिली हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी अब शाहेद की तर्ज पर ही ड्रोन बनाने की होड़ में लग गए हैं। इसके पीछे वजह है कम लागत। अमेरिका चाहता है कि कम लागत में ऐसे ड्रोन तैयार हों जो कि लंबी दूरी तक भी वार कर सकें।

अमेरिका के पास फिलहाल जो भी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, उनकी लागत बहुत ज्यादा है। वहीं ईरान के शहीद ड्रोन बड़ी संख्या में एक साथ छोड़े जा सकती हैं। महंगी मिसाइलों को ज्यादा संख्या में दागना मुश्किल हो जाता है।

बता दें कि शाहेद-136 ईरान निर्मित ड्रोन हैं जो कि मुख्य रूप से हमले के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ये ड्रोन हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ड्रोन मिसाइल की ही तरह काम करते हैं। यानी अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद इनमें भारी विस्फोट होता है। साल 2020 में ईरान ने इस ड्रोन को पहली बार इस्तेमाल किया था।

शाहेद-136 ड्रोन की रेंज 2 हजार से 2500 किलोमीटर की होती है। यह 200 किलोमीटर की रफ्तार से भी उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन आम तौर पर बड़ी संख्या में एक साथ लॉन्च किया जाता है। ऐसे में पता चलने के बाद भी इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। एक ड्रोन 40 से 50 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। एक ही ड्रोन इमारत या फिर सैन्य अड्डे को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त हो जाता है।