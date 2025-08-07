America 50 Percent Tariff on India Why Donald Trump Angry Know 5 Reasons अमेरिका ने भारत पर क्यों लगाया भारी टैरिफ, किन 5 वजहों से चिढ़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, International Hindi News - Hindustan
America 50 Percent Tariff on India Why Donald Trump Angry Know 5 Reasons

अमेरिका ने भारत पर क्यों लगाया भारी टैरिफ, किन 5 वजहों से चिढ़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप

भारत अपनी पुरानी मित्रता और देशहित को ऊपर रखते हुए रूस से लगातार तेल आयात में लगा हुआ है, जिसकी वजह से भारत पर भारी टैरिफ लगाया गया है। हालांकि, ट्रंप के भारत से चिढ़ने के पीछे सिर्फ तेल आयात ही वजह नहीं है, बल्कि कई अन्य कारण भी हैं।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनThu, 7 Aug 2025 04:54 PM
अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाकर कुल शुल्क 50 फीसदी कर दिया है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सामानों पर लगने वाले भारी टैरिफ से इनकी बिक्री में दिक्कत आ सकती है और जिन देशों में टैरिफ कम लगाया गया है, उनके सामानों की पहुंच अमेरिका के बाजार में बढ़ सकती है। भारत पर भारी टैरिफ लगाने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा लगातार रूस से तेल का आयात करना कारण बताया है। रूस और यूक्रेन पिछले साढ़े तीन साल से जंग के मैदान में हैं और अमेरिका रूस से लगातार युद्ध रोकने की अपील कर रहा है। युद्ध की वजह से ही अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी भरकम प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में भारत अपनी पुरानी मित्रता और देशहित को ऊपर रखते हुए रूस से लगातार तेल आयात में लगा हुआ है। हालांकि, ट्रंप के भारत से चिढ़ने के पीछे सिर्फ तेल आयात ही वजह नहीं है, बल्कि कई अन्य कारण भी हैं।

सीजफायर का क्रेडिट न दिए जाने से ट्रंप चिढ़े?

भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए कई दिनों तक संघर्ष चला था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पीओके और पाकिस्तान में जबरदस्त हमले किए थे। हालांकि, चार दिन के बाद दोनों देशों में सीजफायर हो गया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम करवाने का दावा किया। वे 30 से ज्यादा बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाक के बीच संघर्षविराम करवाया, लेकिन भारत सरकार ने साफ किया कि यह भारत और पाक के बीच डीजीएमओ स्तर पर हुआ। इसमें किसी भी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप को सीजफायर करवाने का कई बार क्रेडिट दिया है। जानकारों की मानें तो ट्रंप के भारत से चिढ़ने की एक वजह भारत द्वारा सीजफायर का क्रेडिट न दिया जाना भी है।

भारत ने नहीं की ट्रंप को नोबेल दिए जाने की मांग

ट्रंप की लंबे समय से इच्छा है कि इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें ही दिया जाए। इसके चलते वे दुनियाभर के युद्धों में खुद ही बीच में कूद पड़ते हैं और उसे रुकवाने का दावा करते हैं। भारत-पाकिस्तान से इतर, इजरायल-ईरान, इजरायल-हमास, थाइलैंड-कंबोडिया जैसे युद्ध रुकवाने का भी ट्रंप दावा कर चुके हैं। इजरायल, कंबोडिया और पाकिस्तान जैसे देशों ने आधिकारिक रूप से ट्रंप को नोबेल दिए जाने की मांग की है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है। भारत ने दो टूक कहा है कि ऐसे सवाल वाइट हाउस से ही पूछे जाने चाहिए, नाकि भारत से। ऐसे में ट्रंप को इससे मिर्ची लगना तय है।

किसी भी कीमत पर नहीं रुकवा पाए रूस-यूक्रेन युद्ध

अमेरिका अन्य पश्चिमी देशों की तरह शुरुआत से ही इस युद्ध में यूक्रेन की तरफ है। इसके चलते उसने रूस पर पहले तो कई कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन जब उसका भी कोई असर नहीं पड़ा तो यूक्रेन को खुलकर हथियारों और आर्थिक मदद करने लगा। इसके बाद जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस युद्ध को रुकवाने के लिए पूरी जी-जान लगा दी। कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की तो कभी पुतिन को फोन लगा दिया। लेकिन उनकी तमाम कोशिशें भी काम नहीं कर सकीं और रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन में बमबारी करने से पीछे नहीं हटा। ऐसे में भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना भी अमेरिका को बुरा लग गया और अब वह भारी टैरिफ लगाकर किसी तरह भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना चाहता है।

कृषि और डेयरी बाजार तक अधिक पहुंच चाहता है अमेरिका

भारत में कृषि और डेयरी बाजार बहुत बड़ा है और अमेरिका भी इसका लाभ लेना चाहता है। भारत और अमेरिका के बीच कई महीनों से ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन भारत किसी भी हाल में अमेरिका के कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स वाली मांगों को मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका भारत से मक्का, सेब, सोयाबीन समेत तमाम चीजों पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है और अपने डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी डील चाहता है। लेकिन इससे भारत के किसानों को नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि भारत सरकार किसी भी कीमत पर समझौता करने के मूड में नहीं है। इसकी एक झलक पीएम मोदी ने गुरुवार को एक बयान के जरिए कर दी। बिना नाम लिए ट्रंप को जवाब देते हुए पीएम मोदी ने साफ किया कि हमारे लिए किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत पशु-पालकों, मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। इसी वजह से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील रुकी हुई है। संभव है कि ट्रंप के भारत पर भड़कने के पीछे एक वजह यह भी है।

भारत ने नहीं बंद किया रूस से तेल खरीदना

ट्रंप की कई चेतावनियों को दरकिनार करते हुए भारत ने अब तक रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। ट्रंप का दावा है कि भारत न सिर्फ सस्ते में रूस से तेल आयात कर रहा है, बल्कि उन्हें अन्य देशों को भारी कीमत पर बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहा है। इसके लिए ट्रंप ने भारत पर टैरिफ रूपी जुर्माना भी लगाया है। पहले 25% टैरिफ लगाया और फिर छह अगस्त को 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। भारत ने भी तुरंत जवाब देते हुए साफ कर दिया कि जो कदम देशहित में होगा, वह भारत उठाता रहेगा।

