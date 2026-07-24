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'अल्लाह हू अकबर' बोलकर किया चाकू से हमला, राह चलते दो को लहूलुहान कर डाला

By Ankit Ojha
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न्यूयॉर्क में मैनहटन पार्क में एक शख्स ने दो राहगीरों को चाकू से घायल कर डाला। बताया गया कि आरोपी अल्लाह हू अकबर चिल्लाते हुए आया और उसने चाकू से दोनों को गोद डाला। घायलों को अस्पताल में ऐडमिट करवाया गया है।

New York Police
न्यूयॉर्क पुलिस

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक शख्स ने राह चलते दो लोगों को चाकू से गोदकर बुरी तरह से घायल किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी 'अल्लाह हू अकबर' चिल्लाते हुए आया और उसने चाकू से दोनों को गोद डाला। दोनों पीड़ितों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है और हालत स्थिर बताई गई है। जानकारी के मुताबि मैनहटन सेंट्रल पार्क में दोनों पर हमल् किया गया। न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश के मुताबिक घायल होने वाला एक शख्स यहूदी है जबकि दूसरा एशियाई मूल का है।

क्या है हमले के पीछे वजह?

पुलिस ने बाया कि आरोपी को दबोच लिया गया है। उसका नाम राउल मोराल्स है।आरोपी की उम्र 51 साल बताई गई है। पुलिस कमिश्नर ने कहा, इस मामले की जांच की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस अपराध के पीछे वजह क्या थी। यह भी पता लगाया जाएगा कि यह कोई आपसी रंजिश का मामला तो नहीं था। वहीं न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि हो सकता है कि यह मानसिक विक्षिप्तता का मामला हो। उन्होंने कहा कि इस तरह के घृणित कार्यों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि दोनों ही पीड़ित अब ठीक हैं और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

बता दें कि इसी महीने न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के कोनी आइलैंड में अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान गोलीबारी हुई थी जिसमें कम से कम आठ लोग घायल हो गए थे। बाद में इनमें से एक की मौत भी हो गई। वहीं पिछले महीने टेक्सास में गोलीबारी हुई थी जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे। अमेरिका की सड़कों पर इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं।

मई के महीने में ओक्लाहोमा सिटी के पास एक झील के किनारे पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी के बाद घायल हो गए थे। ओक्लाहोमा पुलिस प्रवक्ता एमिली वार्ड ने बताया कि प्राधिकारियों को रात करीब नौ बजे अर्काडिया झील के पास युवाओं के एक समूह के बीच गोलीबारी की कई सूचना मिली थी।

Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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