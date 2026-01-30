Hindustan Hindi News
कनाडा के टुकड़े-टुकड़े होंगे? बागी गुटों से मिल रही ट्रंप सरकार, यहां भी 'तेल के कुएं' पर नजर

कनाडा के टुकड़े-टुकड़े होंगे? बागी गुटों से मिल रही ट्रंप सरकार, यहां भी 'तेल के कुएं' पर नजर

संक्षेप:

ट्रंप के सहयोगियों की ओर से अल्बर्टा के प्रति रुचि पहले भी दिखी है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में कहा था कि अल्बर्टा के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है और यह अमेरिका के लिए प्राकृतिक भागीदार हो सकता है।

Jan 30, 2026 08:15 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ओटावा
कनाडा के तेल समृद्ध प्रांत अल्बर्टा को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे अलगाववादियों और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के बीच गुप्त मुलाकातों की खबरें सामने आई हैं। अप्रैल 2025 से अब तक ऐसी तीन बैठकें हो चुकी हैं, जिसने ओटावा (कनाडा की राजधानी) और वाशिंगटन के बीच कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।

500 अरब डॉलर की वित्तीय मदद की मांग

स्वतंत्रता की मांग कर रहे प्रमुख समूह, 'अल्बर्टा प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट' (APP) अगले महीने अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक और बैठक करने की योजना बना रहा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक 500 बिलियन डॉलर के कर्ज की मांग करना है। समूह का तर्क है कि यदि भविष्य में स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह सफल होता है, तो नए राष्ट्र को वित्तीय रूप से स्थिर रखने के लिए इस फंड की आवश्यकता होगी। समूह के कानूनी सलाहकार जेफ रथ ने 'फाइनेंशियल टाइम्स' से बातचीत में दावा किया कि अमेरिका एक स्वतंत्र अल्बर्टा के विचार को लेकर बेहद उत्साहित है।

यह घटना अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आई है, जब ट्रंप बार-बार कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं और व्यापारिक टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट (एपीपी) नामक यह समूह दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ा है। यह प्रांत में स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह (रेफरेंडम) की मांग कर रहा है।

अमेरिकी सरकार का आधिकारिक रुख

हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्रालय और वाइट हाउस ने इन बैठकों को अधिक महत्व नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताया और कहा कि विभाग अक्सर नागरिक समाज के विभिन्न समूहों से मिलता रहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन बैठकों में कोई वादा या प्रतिबद्धता नहीं की गई है। वाइट हाउस ने आधिकारिक बयान में कहा कि प्रशासन कई समूहों से मिलता है, लेकिन अल्बर्टा के अलगाववादियों को किसी भी तरह के समर्थन का आश्वासन नहीं दिया गया है।

वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान

भले ही आधिकारिक रुख रक्षात्मक हो, लेकिन अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के हालिया बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने अल्बर्टा को अमेरिका का एक स्वाभाविक भागीदार बताया और कहा- अल्बर्टा के पास बेहतरीन संसाधन हैं और वहां के लोग बहुत स्वतंत्र विचारों वाले हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि वे कनाडा में रहने या न रहने पर जनमत संग्रह करा सकते हैं। लोग संप्रभुता चाहते हैं।

अल्बर्टा सरकार की प्रतिक्रिया

अल्बर्टा की प्रीमियर (मुख्यमंत्री) डैनियल स्मिथ ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनके प्रवक्ता सैम ब्लैकेट ने स्पष्ट किया कि अल्बर्टा के लोगों की बड़ी संख्या अमेरिका में शामिल होने या अलग होने में रुचि नहीं रखती है। प्रीमियर स्मिथ एक संयुक्त कनाडा के भीतर एक मजबूत और संप्रभु अल्बर्टा का समर्थन करती हैं।

अल्बर्टा और तेल का भंडार

तेल का भंडार: कनाडा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और उसके कुल तेल उत्पादन का 85% हिस्सा अकेले अल्बर्टा से आता है।

जनमत संग्रह की प्रक्रिया: 'स्टे फ्री अल्बर्टा' जैसे समूह वर्तमान में पूरे प्रांत में टाउन हॉल और हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं।

कानूनी स्थिति: यदि ये अभियान 'इलेक्शन अल्बर्टा' द्वारा मान्यता प्राप्त 1,77,000 से अधिक सत्यापित हस्ताक्षर जुटा लेते हैं, तो इस शरद ऋतु में स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

फिलहाल यह मुद्दा कूटनीतिक तनाव का विषय बना हुआ है। जहां अलगाववादी समूह अमेरिका को एक रक्षक के रूप में देख रहे हैं, वहीं कनाडा की प्रांतीय और संघीय सरकारें देश की अखंडता बनाए रखने पर जोर दे रही हैं।

अमेरिका और तेल का लालच

अमेरिका की विदेश नीति में तेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जहां ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कई बार सैन्य या आर्थिक हस्तक्षेप किए गए हैं, जिससे आलोचकों द्वारा इसे 'तेल का लालच' करार दिया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, मुनरो डॉक्ट्रिन से प्रेरित होकर लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप, जैसे 1989 में पनामा पर आक्रमण या इराक युद्ध तेल संसाधनों से जुड़े रहे हैं, हालांकि अमेरिकी प्रशासन इन्हें लोकतंत्र या सुरक्षा के नाम पर सही ठहराते हैं। हालिया उदाहरण वेनेजुएला है, जहां 2026 में ट्रंप प्रशासन ने निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए सैन्य अभियान चलाया, दावा किया कि यह नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वेनेजुएला के विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों पर नियंत्रण और अमेरिकी कंपनियों को निवेश के अवसर प्रदान करना मुख्य उद्देश्य था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को और नुकसान पहुंचा।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
