इस देश ने बनायी दुनिया की पहली AI मंत्री, भ्रष्टाचार रोकने के लिए उठाया अनोखा कदम

अल्बानिया ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। यहां पर इसके लिए एक एआई मंत्री बनाया गया है। अल्बानिया के नेता ने शुक्रवार को कहा कि उनके नए मंत्रिमंडल में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ‘मंत्री’ शामिल होगी।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, तिरानाFri, 12 Sep 2025 06:53 PM
अल्बानिया ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। यहां पर इसके लिए एक एआई मंत्री बनाया गया है। अल्बानिया के नेता ने शुक्रवार को कहा कि उनके नए मंत्रिमंडल में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ‘मंत्री’ शामिल होगी। यह सार्वजनिक वित्त पोषण परियोजनाओं के सुचारू संचालन और सरकारी निविदाओं में भ्रष्टाचार से लड़ने की प्रभारी होगी।

प्रधानमंत्री एडी रामा ने कहा कि इस एआई मंत्री का नाम डिएला रखा गया है। अल्बानियाई भाषा में इसके नाम का अर्थ ‘सूर्य’ है। यह मंत्रिमंडल की एक ऐसी सदस्य है जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, बल्कि एआई से आभासी रूप से बनाई गई है। रामा ने कहा कि डिएला यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि ‘सरकारी निविदाएं 100 प्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त हों।’

पारंपरिक अल्बानियाई लोक पोशाक पहने डिएला को इस साल की शुरुआत में ई-अल्बानिया सार्वजनिक सेवा मंच पर एक आभासी सहायक के रूप में पेश किया गया था, जहां वह उपयोगकर्ताओं को साइट पर सेवाओं का लाभ लेने में मदद करती है।

अल्बानिया में 11 मई को हुए संसदीय चुनावों में 140 विधानसभा सीटों में से 83 सीटें जीतकर रामा की सोशलिस्ट पार्टी ने लगातार चौथी बार सत्ता हासिल की। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि डिएला की आधिकारिक स्थिति स्थापित करने के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता हो सकती है। अल्बानिया में 1990 में कम्युनिस्ट शासन के पतन के बाद से देश में भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

