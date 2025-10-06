भरी अदालत में घुसकर जज को मार दी गोली, मौत; आरोपी के मामले की चल रही थी सुनवाई
अल्बानिया में कोर्टरूम में घुसकर जज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं।
कोर्टरूम में घुसकर जज को गोली मारने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना अल्बानिया की राजधानी तिराना में हुई है। सोमवार को भरी अदालत में एक शख्स ने जज पर गोली चला दी, जिससे अदालत के एक जज की मौत हो गई। कोर्ट रूम में हुई गोलीबारी के दौरान दो अन्य लोग घायल भी हुए हैं। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि अपील अदालत के जज एस्ट्रिट कलाजा आरोपी के मामले की सुनवाई कर रहे थे। तभी अचानक आरोपी ने उन पर गोली चला दी। पुलिस बयान के अनुसार, "जज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।" इस दौरान मामले के दूसरे पक्ष में शामिल एक शख्स और बेटे को भी गोली लग गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है।
पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाला 30 वर्षीय संदिग्ध को भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से रिवॉल्वर भी बरामद कर ली गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आरोपी को पता था कि वह केस हारने वाला है, जिसके चलते उसने जज पर फायरिंग कर दी। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक आरोपी के मकसद के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
