Hindustan Hindi News
Alaska: रूस-यूक्रेन के बीच सीजफायर नहीं, US के साथ भी नहीं कोई डील; खत्म हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक

पुतिन ने कहा कि अमेरिका–रूस संबंध शीत युद्ध के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने टकराव से संवाद की ओर बढ़ने की जरूरत पर जोर देते हुए बैठक को लंबे समय से लंबित करार दिया।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 05:53 AM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई तीन घंटे से अधिक चली बंद कमरे की बैठक के बाद दोनों नेताओं ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिए। हालांकि किसी औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं हुई और प्रेस कॉन्फ़्रेंस कुछ ही मिनटों तक चली। हालांकि दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों और यूक्रेन मुद्दे पर भविष्य के संवाद के प्रति सतर्क आशावाद जताया। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीजफायर को लेकर को लेकर कोई औपचारिक ऐलान या संकेत नहीं मिले हैं।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि अमेरिका–रूस संबंध शीत युद्ध के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने टकराव से संवाद की ओर बढ़ने की जरूरत पर जोर देते हुए बैठक को लंबे समय से लंबित करार दिया।

यूक्रेन संघर्ष को चर्चा का केंद्र बताते हुए पुतिन ने उम्मीद जताई कि यूक्रेनी और यूरोपीय पक्ष शांति प्रक्रिया में अड़ंगा नहीं डालेंगे। उन्होंने ट्रंप के सकारात्मक रवैये की सराहना की और कहा कि दोनों पक्षों को ठोस परिणामों पर ध्यान देना होगा।

डील तभी जब डील पूरी हो: ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक को बहुत उत्पादक बताते हुए कहा कि कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। अपनी मशहूर वार्ता नीति दोहराते हुए उन्होंने कहा, “डील तभी है जब डील पूरी हो।” ट्रंप ने बताया कि वे NATO नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को बैठक के बारे में अपडेट देंगे। उन्होंने संकेत दिया कि किसी अंतिम समझौते के लिए बहुपक्षीय सहयोग और सावधानीपूर्वक बातचीत की आवश्यकता होगी।

अगली बार मॉस्को में: पुतिन

वार्ता के अंत में पुतिन ने कहा, “अगली बार मॉस्को में।” यह संकेत देता है कि वे अगली बैठक रूस में आयोजित करने के इच्छुक हैं। अलास्का वार्ता को पुतिन ने पश्चिमी अलगाव के प्रयासों के बीच एक कूटनीतिक सफलता माना, जबकि ट्रंप के लिए यह यूक्रेन युद्ध में प्रगति की संभावना तलाशने का अवसर था।

Ukraine Russia War

