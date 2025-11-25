अलबामा में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले भीषण तूफान का खतरा, NWS ने जारी की चेतावनी

संक्षेप: अमेरिका के अलबामा में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ भीषण तूफान का खतरा बना हुआ है। नेशनल वेदर सर्विस ने मध्य अलबामा के बड़े इलाके के लिए गंभीर गरज चमक वाले तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है।

अमेरिका के अलबामा में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ भीषण तूफान का खतरा बना हुआ है। नेशनल वेदर सर्विस (NWS) ने मध्य अलबामा के बड़े इलाके के लिए गंभीर गरज चमक वाले तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। अलर्ट में कहा गया है कि हवा की रफ्तार 70 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस दौरान पेड़ों के गिरने और व्यापक नुकसान की आशंका है। मोबाइल घर, छतें और आउटबिल्डिंग (बाहरी इमारतें) को भी नुकसान पहुंच सकता है।

कौन-कौन से शहर होंगे प्रभावित? नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार, प्रभावित शहरों और कस्बों में गैड्सडेन, पेल सिटी, लीड्स, मूडी, रेनबो सिटी, अटल्ला, होक्स ब्लफ, स्प्रिंगविले, ओडेनविले, लिंकन, ग्लेनको, मार्गरेट, आर्गो, एशविले, रिवरसाइड, सरडिस सिटी, रैगलैंड, ओहाटची, स्टील और अल्टूना आदि शामिल हैं। इससे पहले मिसिसिपी और लुइसियाना के कुछ हिस्सों के लिए टॉर्नेडो चेतावनी जारी की गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन मिसिसिपी में अभी भी तेज तूफान जारी है।

थैंक्सगिविंग से ठीक पहले खराब मौसम का खतरा मिसिसिपी और लुइसियाना के कुछ हिस्सों को प्रभावित करने वाला यह खराब मौसम थैंक्सगिविंग से पहले की यात्राओं को जोखिम में डाल रहा है। थैंक्सगिविंग अमेरिका में साल की सबसे व्यस्त यात्रा अवधियों में से एक होती है, क्योंकि लोग छुट्टियां मनाने परिवार और दोस्तों से मिलने देशभर में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से यात्रा करते हैं। AAA के अनुमान के मुताबिक, इस थैंक्सगिविंग सीजन में 1 दिसंबर (सोमवार) तक करीब 81.8 मिलियन लोग अपने घर से कम से कम 50 मील दूर यात्रा करेंगे, जो पिछले साल से 16 लाख अधिक है। इनमें से लगभग 90 फीसदी यात्री सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे।