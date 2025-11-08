इस देश में अल-कायदा और ISIS का आतंक, बंदूक की नोक पर पांच भारतीयों को उठा ले गए आतंकी

संक्षेप: पश्चिम अफ्रीकी देश माली में आईएसआईएस और अल-कायदा से जुड़े आतंकियों ने हदें पार कर रखी हैं। यहां एक बिजली कंपनी में काम करने वाले पांच भारतीयों को आतंकी बंदूक की नोक पर उठा ले गए।

पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में जिहादियों का आतंक चरमसीमा पर पहंच गया है। अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े समूहों ने यहां दहशतगर्दी की हदें पार कर दी हैं। गुरुवार को यहां कम से कम पांच भारतीय नागरिकों को भी किडनैप कर लिया गया। माली के सुरक्षाबलों के मुताबिक कोबरी के पास एक हथियारबंद आतंकी ने कम से कम पांच भारतीयों का अपहरण कर लिया। वे इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाली एक कंपनी में काम करते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आतंकी के डर की वजह से बाकी कर्मचारियों को माली की राजधानी बामाको में शिफ्ट किया गया है। अभी तक किसी भी संगठन ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है। बता दें कि माली में फिलहाल सेना का ही शासन है। अल-कायदा और आईएसआईएस की वजह से यहां आतंकी घटनाएं हुआ करती हैं। माली इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों और आतंकियों ने यहां फ्यूल ब्लॉकेड लगा दिया है।

माली में विदेशों को टारगेट करना आम बात है। अकसर कट्टरपंथी संगठन विदेशियों की हत्या कर देते हैं या फिर उनका अपहरण कर लेते हैं। 2012 में यहां तख्तापलट हुआ था और इसके बाद से ही कभी शांति नहीं रही। बीते महीने ही आतंकियों ने दो अमीराती और एक ईरानी नागरिक को किडनैप कर लिया था। 5 करोड़ डॉलर की फिरौती के बाद उन्हें छोड़ा गया था।