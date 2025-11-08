Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Al Qaeda and ISIS terror in this country terrorists abducted five Indians at gunpoint
इस देश में अल-कायदा और ISIS का आतंक, बंदूक की नोक पर पांच भारतीयों को उठा ले गए आतंकी

इस देश में अल-कायदा और ISIS का आतंक, बंदूक की नोक पर पांच भारतीयों को उठा ले गए आतंकी

संक्षेप: पश्चिम अफ्रीकी देश माली में आईएसआईएस और अल-कायदा से जुड़े आतंकियों ने हदें पार कर रखी हैं। यहां एक बिजली कंपनी में काम करने वाले पांच भारतीयों को आतंकी  बंदूक की नोक पर उठा ले गए।

Sat, 8 Nov 2025 09:48 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में जिहादियों का आतंक चरमसीमा पर पहंच गया है। अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े समूहों ने यहां दहशतगर्दी की हदें पार कर दी हैं। गुरुवार को यहां कम से कम पांच भारतीय नागरिकों को भी किडनैप कर लिया गया। माली के सुरक्षाबलों के मुताबिक कोबरी के पास एक हथियारबंद आतंकी ने कम से कम पांच भारतीयों का अपहरण कर लिया। वे इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाली एक कंपनी में काम करते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आतंकी के डर की वजह से बाकी कर्मचारियों को माली की राजधानी बामाको में शिफ्ट किया गया है। अभी तक किसी भी संगठन ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है। बता दें कि माली में फिलहाल सेना का ही शासन है। अल-कायदा और आईएसआईएस की वजह से यहां आतंकी घटनाएं हुआ करती हैं। माली इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों और आतंकियों ने यहां फ्यूल ब्लॉकेड लगा दिया है।

माली में विदेशों को टारगेट करना आम बात है। अकसर कट्टरपंथी संगठन विदेशियों की हत्या कर देते हैं या फिर उनका अपहरण कर लेते हैं। 2012 में यहां तख्तापलट हुआ था और इसके बाद से ही कभी शांति नहीं रही। बीते महीने ही आतंकियों ने दो अमीराती और एक ईरानी नागरिक को किडनैप कर लिया था। 5 करोड़ डॉलर की फिरौती के बाद उन्हें छोड़ा गया था।

माली में अकसर आतंकी और जिहादी समूह फिरौती के लिए लोगों को अगवा करते हैं। वे विदेशी इंजीनियरों और कर्मचारियों को निशाना बनाते हैं और फिर कंपनी से मोटी रकम की मांग करते हैं। जेएनआईएम के आतंकियों का यही काम हो गया है। माली में आतंकियों की इन हरकतों की वजह से विदेशी कंपनियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Pulwama Terrorist Attack Pictures

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।