Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अखंड भारत न बन जाए UAE; 'मजबूर और बेचारा' बता पाकिस्तान ने दुबई का उड़ाया मजाक

Apr 07, 2026 04:22 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

ईरान युद्ध के बीच यूएई ने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांगा तो पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से विवाद खड़ा हो गया है। जिस संयुक्त अरब अमीरात के कर्ज पर पाकिस्तान सालों से निर्भर रहा है, उसी को अब पाकिस्तानी नेता मजबूर और बेचारा बता रहे हैं, जबकि खुद को बड़ा भाई का रोल दे रहे हैं।

अखंड भारत न बन जाए UAE; 'मजबूर और बेचारा' बता पाकिस्तान ने दुबई का उड़ाया मजाक

ईरान युद्ध के बीच यूएई ने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांगा तो पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से विवाद खड़ा हो गया है। जिस संयुक्त अरब अमीरात के कर्ज पर पाकिस्तान सालों से निर्भर रहा है, उसी को अब पाकिस्तानी नेता 'मजबूर और बेचारा' बता रहे हैं, जबकि खुद को 'बड़ा भाई' का रोल दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीयों की आबादी देखते हुए यूएई को चेतावनी भी दे रहे हैं। पाकिस्तानी नेता का कहना है कि हिंदुस्तानी आबादी से दुबई को सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि 'अखंड भारत' बन जाए।

दरअसल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सीनेटर और पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक टीवी इंटरव्यू में यूएई को 3.5 अरब डॉलर के ऋण की वापसी का बचाव करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान का 'भाईचारे का फर्ज' है। उन्होंने कहा कि हमारे यूएई भाई अभी मजबूर और असहाय हैं। हमने उनसे कर्ज लिया था और संकट के समय में इसे लौटा रहे हैं। यह सही फैसला है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में अब लॉकडाउन जैसे हालात, हर रात 8 बजे बंद होंगे बाजार; क्या फैसले

मुशाहिद हुसैन ने आगे दावा किया कि यूएई के निर्माण में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने उनकी सशस्त्र सेनाओं को प्रशिक्षित किया है। शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के समय से ही हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। जब भी यूएई संकट में फंसा, पाकिस्तान उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा। अब नैतिक दायित्व है कि हम उनकी मदद करें।

'अखंड भारत' का जिक्र

सीनेटर मुशाहिद हुसैन का बयान विवादास्पद तब हो गया जब उन्होंने यूएई को भारत से सावधान रहने की 'सलाह' दी। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि आपकी आबादी 1 करोड़ है, जिसमें से 43 लाख भारतीय हैं। ध्यान रखें कि भारत के साथ दोस्ताना संबंध आपको 'अखंड भारत' का हिस्सा न बना दें।

कर्ज लौटाने की व्यवस्था कर ली है सरकार

बता दें कि पाकिस्तान ने जून माह तक कुल 4.8 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी कर्ज को लौटाने की व्यवस्था की है, जिसमें से 3.5 अरब डॉलर संयुक्त अरब अमीरात को चुकाने हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुछ दिन पहले पाकिस्तान सरकार ने अप्रैल के अंत तक यूएई को दो अरब डॉलर लौटाने का फैसला किया था। पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर बढ़े तनाव के बीच यूएई ने पाकिस्तान से दिए गए ऋण की वापसी की मांग की है।

ये भी पढ़ें:जिसके भीख से गुजारा कर रहा था पाक, उस UAE ही देने लगा गाली; पार की बेशर्मी की हद

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को अपनी बाहरी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दो मित्र देशों से पांच अरब डॉलर से अधिक के वित्तीय सहयोग का आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, 10 वर्ष की अवधि वाला 1.3 अरब डॉलर का यूरोबॉन्ड इस सप्ताह मैच्योर हो रहा है, जिससे सरकार पर अल्पावधि में भुगतान का अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इन सभी भुगतानों को 'सामान्य वित्तीय लेन-देन' करार देते हुए कहा है कि यह द्विपक्षीय समझौतों के तहत तय शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Pakistan iran america war iran israel war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।