म्यांमार में शादी पर हवाई हमला, 30 लोगों की मौत; बड़ी संख्या में लोग घायल
म्यांमार में शनिवार को हवाई हमलों में शनिवार को 30 लोग मारे गए। इसके साथ ही बमबारी में तीन दिन में मरने वालों की संख्या 60 से अधिक हो गई। यह उस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की घोषणा के एक हफ्ते बाद हुआ, जिसमें यहां पर सरकार द्वारा जनसंहार की बात कही गई थी।
म्यांमार में शनिवार को हवाई हमलों में शनिवार को 30 लोग मारे गए। इसके साथ ही बमबारी में तीन दिन में मरने वालों की संख्या 60 से अधिक हो गई। यह उस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की घोषणा के एक हफ्ते बाद हुआ, जिसमें यहां पर सरकार द्वारा जनसंहार की बात कही गई थी। उत्तर-पूर्व इलाके के मोग बाय जिले में एक शादी पर हुए हमले में, करीब 20 लोग मारे गए। वहीं, पश्चिमी राखाइन में दो अलग-अलग बम धमाकों में कई अन्य लोग मरे। वहीं, स्वघोषित राष्ट्रीय एकता सरकार ने कहा कि मध्य म्यांमार में गुरुवार को 29 लोग मारे गए।
खून से लथपथ लोग
एक गवाह द्वारा लिए गए वीडियो, शादी स्थल पर हमले के बाद खून से लथपथ पीड़ितों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा दिखा। एक बचाव संगठन के नेता ने मृतकों की संख्या 21 बताई। मारे जाने वालों में पांच बच्चे भी शामिल थे। गवाह के मुताबिक उसने एक विमान को ऊपर से उड़ते हुए देखा। इससे पहले, उस जगह पर एक बम गिरा, जहां दो विस्थापित लोगों की शादी की तैयारी की जा रही थी। इन गवाहों ने एएफपी को नाम न छापने की शर्त पर बताया।
गवाह ने क्या बताया
गवाह के मुताबिक वह तुरंत घटनास्थल की ओर भागा। उसने कहा कि मैंने 17 डेडबॉडी देखीं और कई घायल मिले। उसने बताया है कि मैं एकदम परेशान था और समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसकी मदद करे। गवाह ने आगे बताया कि कुछ लोग लापता हैं, जिसमें मेरी भतीजी भी शामिल है। मैं अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया हूं। किसी भी तीन हमलों के बारे में कोई टिप्पणी करने के लिए म्यांमार सेना से संपर्क करना संभव नहीं था।
गवाह ने छह वीडियो दिए, जिनमें से एक में उसने कहा कि ज्यादातर घायल महिलाएं और बच्चे थे। दूसरे में, वह एक खून से लथपथ रोती हुई लड़की को लेकर चल रहा था। लड़की बार-बार पूछ रही है कि मेरे माता-पिता कहां हैं? उनके साथ क्या हुआ है? वे कहां हैं? लड़की आगे कह रही है, ‘कृपया मेरी मां को फोन करें।’ इस पर गवाह ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मां को फोन करूंगा। लेकिन पहले इलाज के लिए क्लिनिक चलते हैं।
गौरतलब है कि साल 2021 में हुए तख्तापलट के बाद हुए गृहयुद्ध में हुई मौतों के बाद यह हमले एक बड़ी जनहानि हैं। निगरानी समूह एकलेड के मुताबिक, सभी पक्षों में 1,00,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। सेना मोग बाय शहर पर नियंत्रण रखती है, लेकिन विपक्षी ताकतें इसके बाहर के इलाके में काम करती हैं। यह इलाके शान और कारेनी राज्यों की सीमाएं हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।