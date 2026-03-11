एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की फुकेट एयरपोर्ट पर हार्ड लैंडिंग, नोज गियर क्षतिग्रस्त; पहिए टूटे
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हम कन्फर्म करते हैं कि 11 मार्च को हमारी हैदराबाद-फुकेट फ़्लाइट में फुकेट एयरपोर्ट पर नोज़ व्हील में दिक्कत आई थी। क्रू ने सभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किए और गेस्ट को प्लेन से उतार दिया गया।
भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक यात्री विमान आज (बुधवार, 12 मार्च को) तब दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गया, जब उसने थाइलैंड के फुकेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय हार्ड लैंडिंग की। इससे विमान के आगे वाले लैंडिंग गियर (नोज गियर) को गंभीर नुकसान पहुंचा। हालांकि, राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी 133 यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के बाद, एयरपोर्ट अधिकारियों ने NOTAM (नोटिस टू एयर मिशन) जारी करके रनवे को लोकल टाइम के हिसाब से शाम 6 बजे तक बंद कर दिया।
यह विमान बोइंग 737 MAX 8 था, जो हैदराबाद से फुकेट जा रहा था। फ्लाइट IX 938 सुबह 6:42 बजे हैदराबाद से रवाना हुई थी और लगभग 11:40 बजे स्थानीय समय के अनुसार फुकेट एयरपोर्ट पर हार्ड लैंडिंग की। सूत्रों के अनुसार लैंडिंग के समय विमान के नोज लैंडिंग गियर में समस्या आ गई, जिससे आगे का पहिया टूट गया और विमान कुछ दूरी तक रनवे पर फिसलता रहा। घटनास्थल की तस्वीरों में रनवे पर टूटा हुआ नोज व्हील भी दिखाई दिया।
रनवे अस्थायी रूप से बंद
घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत NOTAM (Notice to Air Mission) जारी करते हुए रनवे को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे तक बंद कर दिया है, ताकि विमान को हटाने और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इससे कुछ उड़ानों के संचालन पर असर पड़ने की संभावना जताई गई। घटना के तुरंत बाद आपातकालीन बचाव दल और एयरपोर्ट अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतारकर एयरपोर्ट के प्रतीक्षालय में पहुंचाया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि चालक दल ने सभी मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही।
नोज गियर क्यों महत्वपूर्ण होता है
विमान का नोज गियर लैंडिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो विमान के आगे के हिस्से को सहारा देता है और टैक्सींग, टेकऑफ तथा लैंडिंग के दौरान दिशा नियंत्रण में मदद करता है। फिलहाल तकनीकी टीम घटना की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान यह खराबी कैसे हुई। फ़्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com के मुताबिक, फ़्लाइट IX 938 ने हैदराबाद से अपने तय डिपार्चर टाइम सुबह 6.20 बजे के बजाय सुबह 6.42 बजे उड़ान भरी और लोकल टाइम सुबह 11.40 बजे फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। लगभग 11:55 बजे, एयरपोर्ट अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि एयरक्राफ्ट ने हार्ड लैंडिंग की थी, जिससे फ्रंट लैंडिंग गियर को नुकसान हुआ था।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
