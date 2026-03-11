Hindustan Hindi News
एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की फुकेट एयरपोर्ट पर हार्ड लैंडिंग, नोज गियर क्षतिग्रस्त; पहिए टूटे

Mar 11, 2026 02:36 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, फुकेट
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हम कन्फर्म करते हैं कि 11 मार्च को हमारी हैदराबाद-फुकेट फ़्लाइट में फुकेट एयरपोर्ट पर नोज़ व्हील में दिक्कत आई थी। क्रू ने सभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किए और गेस्ट को प्लेन से उतार दिया गया।

भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक यात्री विमान आज (बुधवार, 12 मार्च को) तब दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गया, जब उसने थाइलैंड के फुकेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय हार्ड लैंडिंग की। इससे विमान के आगे वाले लैंडिंग गियर (नोज गियर) को गंभीर नुकसान पहुंचा। हालांकि, राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी 133 यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के बाद, एयरपोर्ट अधिकारियों ने NOTAM (नोटिस टू एयर मिशन) जारी करके रनवे को लोकल टाइम के हिसाब से शाम 6 बजे तक बंद कर दिया।

यह विमान बोइंग 737 MAX 8 था, जो हैदराबाद से फुकेट जा रहा था। फ्लाइट IX 938 सुबह 6:42 बजे हैदराबाद से रवाना हुई थी और लगभग 11:40 बजे स्थानीय समय के अनुसार फुकेट एयरपोर्ट पर हार्ड लैंडिंग की। सूत्रों के अनुसार लैंडिंग के समय विमान के नोज लैंडिंग गियर में समस्या आ गई, जिससे आगे का पहिया टूट गया और विमान कुछ दूरी तक रनवे पर फिसलता रहा। घटनास्थल की तस्वीरों में रनवे पर टूटा हुआ नोज व्हील भी दिखाई दिया।

रनवे अस्थायी रूप से बंद

घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत NOTAM (Notice to Air Mission) जारी करते हुए रनवे को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे तक बंद कर दिया है, ताकि विमान को हटाने और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इससे कुछ उड़ानों के संचालन पर असर पड़ने की संभावना जताई गई। घटना के तुरंत बाद आपातकालीन बचाव दल और एयरपोर्ट अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतारकर एयरपोर्ट के प्रतीक्षालय में पहुंचाया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि चालक दल ने सभी मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही।

नोज गियर क्यों महत्वपूर्ण होता है

विमान का नोज गियर लैंडिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो विमान के आगे के हिस्से को सहारा देता है और टैक्सींग, टेकऑफ तथा लैंडिंग के दौरान दिशा नियंत्रण में मदद करता है। फिलहाल तकनीकी टीम घटना की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान यह खराबी कैसे हुई। फ़्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com के मुताबिक, फ़्लाइट IX 938 ने हैदराबाद से अपने तय डिपार्चर टाइम सुबह 6.20 बजे के बजाय सुबह 6.42 बजे उड़ान भरी और लोकल टाइम सुबह 11.40 बजे फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। लगभग 11:55 बजे, एयरपोर्ट अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि एयरक्राफ्ट ने हार्ड लैंडिंग की थी, जिससे फ्रंट लैंडिंग गियर को नुकसान हुआ था।

