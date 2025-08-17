एयर कनाडा के 10000 फ्लाइट अटेंडेंट काम पर लौटे, जानें कब से शुरू होंगी उड़ानें

कनाडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर गए 10 हजार से अधिक फ्लाइट अटेंडेंट काम पर वापस लौट आए हैं, और आज से काम शुरू कर देंगे।

कनाडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर गए 10 हजार से अधिक फ्लाइट अटेंडेंट काम पर वापस लौट आए हैं, और आज (रविवार) से काम शुरू कर देंगे। एयर कनाडा ने कहा कि सरकारी हस्तक्षेप के बाद कर्मचारी सहमत हो गए हैं, और उड़ानें आज शाम से फिर शुरू होंगी। बता दें कि शनिवार को एयर कनाडा और फ्लाइट अटेंडेंटों के बीच वेतन वृद्धि पर समझौता न होने के कारण कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके चलते एयरलाइन को 700 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इस कारण 1.30 लाख यात्री प्रभावित हुए थे।

फ्लाइट अटेंडेंटों को काम पर लौटने का आदेश कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन, एयर कनाडा ने बयान जारी कर कहा कि उड़ानें रविवार शाम से शुरू होंगी, लेकिन परिचालन सामान्य होने में कई दिन लगेंगे। उन्होंने बताया कि उड़ानों का रद्द होना जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अगले सात से दस दिनों में कुछ उड़ानें रद्द रहेंगी। संघीय रोजगार मंत्री पैटी हज्दू ने सभी फ्लाइट अटेंडेंटों को काम पर लौटने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अभी अर्थव्यवस्था के साथ जोखिम लेने का समय नहीं है, और इसके पीछे अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का हवाला दिया।

12 घंटे में काम पर लौटें कर्मचारी संघीय रोजगार मंत्री पैटी हज्दू ने व्यापक आर्थिक प्रभाव का हवाला देते हुए शनिवार रात 1 बजे हड़ताल पर गए कर्मचारियों को 12 घंटे से भी कम समय में काम पर लौटने का आदेश दिया। हज्दू ने अमेरिका द्वारा कनाडा पर लगाए गए अभूतपूर्व टैरिफ का जिक्र करते हुए कहा कि अभी अर्थव्यवस्था के साथ जोखिम लेने का समय नहीं है। फिलहाल यह विवाद कनाडा औद्योगिक संबंध बोर्ड को सौंप दिया गया है, जिसने मध्यस्थता के माध्यम से नए समझौते तक मौजूदा सामूहिक समझौते को बढ़ा दिया है।

फिर से बुकिंग की गारंटी नहीं हज्दू ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार, संघ विरोधी नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच गतिरोध स्पष्ट है। वहीं, एयर कनाडा ने घोषणा की कि रद्दीकरण से प्रभावित यात्रियों को उसकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा रिफंड मिलेगा। एयरलाइन ने अन्य कनाडाई और विदेशी एयरलाइनों के साथ वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था करने का वादा किया है, लेकिन चेतावनी दी कि गर्मी के व्यस्त मौसम में अन्य उड़ानें पहले ही भरी होने के कारण तत्काल फिर से बुकिंग की गारंटी नहीं दी जा सकती।