अब AI नहीं छीन पाएगा आपकी नौकरी, आ गया एक चीनी ट्विस्ट; जानिए कैसे कर सकता है मदद
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों की नौकरी जाने का खतरा बढ़ गया है। चीन की एक अदालत ने इस खतरे को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी को निर्देश दिया है कि वह ऑटोमेशन को आधार बनाकर कर्मचारियों को काम से नहीं निकाल सकती।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के आने के बाद से इंसानों की नौकरियों के ऊपर खतरा बढ़ गया है। एआई कंपनियों ने एक के बाद एक नए चैटबोट लॉन्च करके इंसानी काम को और भी ज्यादा आसान कर दिया है। यह बोट्स इंसानों को काम करने में मदद तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या अब वास्तव में वह समय आ गया है, जब काम के क्षेत्र में एआई पूरी तरह से इंसानों की जगह ले सकता है? कई सॉफ्टवेयर कंपनियों ने इसकी शुरूआत भी कर दी है। कंपनियों की तरफ से बड़े स्तर पर किए जा रहे इन ले ऑफ्स की वजह से लोगों के मन में चिंता है। लेकिन अब इसी चिंता को चीन की अदालत में सुनाए गए एक फैसले से थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, चीन के हांगझू में स्थित कोर्ट ने एक कंपनी को आदेश दिया है कि वह एआई की मदद से ऑटोमेशन को सहारा बनाकर लोगों को नहीं निकाल सकता।
चीन की अदालत के इस फैसले ने वैश्विक रूप से एआई और कंपनियों द्वारा उसका सहारा लेकर लोगों को निकालने की पद्धति पर एक नई बहस छेड़ दी है। इकॉनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कंपनी एआई को आधार बनाकर किसी भी कर्मचारी को तब तक नहीं निकाल सकती, जब तक यह साबित नहीं किया जाए कि उसे किसी अन्य रूप में काम पर नहीं रखा जा सकता।
चीनी कंपनी को अदालत की चेतावनी
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीनी कोर्ट ने इस फैसले में उन कंपनियों को भी चेतावनी दी है, जिन्होंने हाल ही में एआई ऑटोमेशन को आधार बताकर कर्मचारियों को निकाल दिया था। अदालत की तरफ से स्पष्ट किया गया कि किसी भी मामले में केवल दक्षता को आधार बनाकर कर्मचारी को निकाला नहीं जा सकता। कंपनियों को यह साबित करना होगा कि AI के आने से वह विशिष्ट पद वास्तव में पूरी तरह खत्म हो गया है और कर्मचारी को किसी अन्य भूमिका में समायोजित करना संभव नहीं है।
चीनी ट्विस्ट कैसे कर सकता है आपकी मदद
चीन में एआई के संबंध में एक अदालत द्वारा दिया गया यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल, अदालत या कानून किसी मुद्दे को कैसे देखती है यह उसके फैसलों पर निर्भर करता है। चीन की सरकार एआई तकनीक और सामाजिक स्थिरता के बीच संतुलन को अपनाना चाहती है। इसी क्रम में वह एआई को इंसानों को हटाने का माध्यम नहीं बल्कि उनकी दक्षता को बढ़ाने का साधन बनाना चाहती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सरकार द्वारा साफ किया गया है कि कंपनियां एआई का उपयोग पूर्ण ऑटोमेशन में न करके अपने कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए करें। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का यह कदम दुनिया के अन्य देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है। यदि अन्य देशों की अदालतें और सरकारें भी इसी तरह के कड़े रुख अपनाती हैं, तो AI कंपनियों के लिए केवल मुनाफे का जरिया नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा बनेगा।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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