भारत दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने की जमकर तारीफ, ईंधन आपूर्ति पर कह दी बड़ी बात
रूबियो ने भारत को अमेरिका का बेहतरीन सहयोगी और साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में मजबूत सहयोग चल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत दौरे के दौरान ‘क्वाड’ देशों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने दिल्ली दौरे से पहले भारत के साथ ऊर्जा सहयोग (ईंधन आपूर्ति) पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत को उतनी ऊर्जा बेचना चाहता है, जितनी वह खरीदना चाहे। रूबियो ने कहा कि अमेरिका इस समय ऐतिहासिक स्तर पर ऊर्जा उत्पादन और निर्यात कर रहा है और वह भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। रूबियो ने तारीफ करते हुए कहा कि भारत बेहतरीन सहयोगी और साझेदार है।
रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में बातचीत पहले से जारी है और दोनों देश इस दिशा में और बड़े स्तर पर सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा बाजारों में शामिल है।
अमेरिकी विदेश मंत्री ने वेनेजुएला के तेल को लेकर भी संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि वेनेज़ुएला के तेल के साथ भी अवसर मौजूद हैं और उनकी जानकारी के अनुसार, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान ऊर्जा व्यापार और तेल आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
भारत को बताया सहयोगी और साझेदार
रूबियो ने भारत को अमेरिका का बेहतरीन सहयोगी और साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में मजबूत सहयोग चल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत दौरे के दौरान ‘क्वाड’ देशों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में भी भारत में इसी तरह का एक और बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
भारत के अपने पहले दौरे पर आएंगे रूबियो
मार्को रूबियो 23 से 26 मई के बीच अपनी पहली भारत यात्रा पर आएंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में इसकी आधिकारिक जानकारी दी। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया, खासकर पर्शियन गल्फ क्षेत्र में जारी तनाव और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत-अमेरिका के बीच ऊर्जा, रणनीतिक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अहम बातचीत हो सकती है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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