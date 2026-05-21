Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने की जमकर तारीफ, ईंधन आपूर्ति पर कह दी बड़ी बात

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
share

रूबियो ने भारत को अमेरिका का बेहतरीन सहयोगी और साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में मजबूत सहयोग चल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत दौरे के दौरान ‘क्वाड’ देशों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी।

भारत दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने की जमकर तारीफ, ईंधन आपूर्ति पर कह दी बड़ी बात

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने दिल्ली दौरे से पहले भारत के साथ ऊर्जा सहयोग (ईंधन आपूर्ति) पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत को उतनी ऊर्जा बेचना चाहता है, जितनी वह खरीदना चाहे। रूबियो ने कहा कि अमेरिका इस समय ऐतिहासिक स्तर पर ऊर्जा उत्पादन और निर्यात कर रहा है और वह भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। रूबियो ने तारीफ करते हुए कहा कि भारत बेहतरीन सहयोगी और साझेदार है।

रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में बातचीत पहले से जारी है और दोनों देश इस दिशा में और बड़े स्तर पर सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा बाजारों में शामिल है।

ये भी पढ़ें:हिंदुस्तान वालों मिट जाओगे... ट्रंप की धरती से पाकिस्तानी सीनेटर ने उगला जहर

अमेरिकी विदेश मंत्री ने वेनेजुएला के तेल को लेकर भी संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि वेनेज़ुएला के तेल के साथ भी अवसर मौजूद हैं और उनकी जानकारी के अनुसार, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान ऊर्जा व्यापार और तेल आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

भारत को बताया सहयोगी और साझेदार

रूबियो ने भारत को अमेरिका का बेहतरीन सहयोगी और साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में मजबूत सहयोग चल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत दौरे के दौरान ‘क्वाड’ देशों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में भी भारत में इसी तरह का एक और बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:तनाव के बीच राहत, फाइनल डील के बेहद करीब US और ईरान? तेहरान जा सकते हैं मुनीर

भारत के अपने पहले दौरे पर आएंगे रूबियो

मार्को रूबियो 23 से 26 मई के बीच अपनी पहली भारत यात्रा पर आएंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में इसकी आधिकारिक जानकारी दी। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया, खासकर पर्शियन गल्फ क्षेत्र में जारी तनाव और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत-अमेरिका के बीच ऊर्जा, रणनीतिक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अहम बातचीत हो सकती है।

ये भी पढ़ें:चीन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का नाम बदला
Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
America

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।