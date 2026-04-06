ट्रंप के अल्टीमेटम से पहले ईरान पर बड़ा हमला, निशाने पर साउथ पार्स गैस क्षेत्र-एयरपोर्ट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वॉर्निंग से पहले ईरान में बड़ा हमला हुआ है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में ईरान के साउथ पार्स नैचुरल गैस फील्ड में ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वॉर्निंग से पहले ईरान में बड़ा हमला हुआ है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में ईरान के साउथ पार्स नैचुरल गैस फील्ड में ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की अर्ध-सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी और मिजान न्यूज एजेंसी, दोनों ने इस हमले की रिपोर्ट दी है। इन रिपोर्ट्स में अमेरिका और इजरायल को दोषी ठहराया गया। हालांकि किसी भी देश ने तुरंत ईरान के दक्षिणी बुशहर प्रांत के असलुयेह में गैस क्षेत्र पर किसी हमले का दावा नहीं किया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते बिजली संयंत्रों और पुलों पर संभावित हमले हो सकते हैं। वहीं, इजरायल ने ईरान के तीन एयरपोर्ट्स पर भी हमला बोला है।
इजरायल के रक्षा मंत्री क्या बोले
इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने सोमवार को ईरान के असलुयेह में दक्षिण पार्स पेट्रोकेमिकल संयंत्र को निशाना बनाकर हमला करने की पुष्टि की। काट्ज की यह टिप्पणी ईरान के इस दावे के बाद आई कि दक्षिण पार्स प्राकृतिक गैस क्षेत्र में स्थित सुविधाओं को निशाना बनाकर हमले किए गए। काट्ज ने कहाकि इजरायल ने असलुयेह में स्थित ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर जबरदस्त हमला किया, जो एक प्रमुख लक्ष्य है, जिसका देश के कुल पेट्रोकेमिकल उत्पादन में लगभग 50 फीसदी का योगदान है। इजरायल के मार्च में दक्षिण पार्स में स्थित सुविधाओं पर हमला करने के बाद ईरान ने पश्चिम एशिया के तेल और प्राकृतिक गैस स्थलों को तेजी से निशाना बनाना शुरू कर दिया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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