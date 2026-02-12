यह समझौता इसीलिए किया ताकि… भारत-US ट्रेड डील पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, अब क्या बोले?

संक्षेप: अमेरिका और भारत पिछले सप्ताह व्यापार पर एक अंतरिम समझौते की रूपरेखा पर पहुंच गए हैं। इसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। वहीं भारत भी कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा।

India US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत US ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस व्यापार समझौते को 'ऐतिहासिक' बताया है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि भारत और अन्य देशों के साथ हुए समझौते से अमेरिका के कोयले के निर्यात बढ़ जाएगा, जो अमेरिका के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है।

ट्रंप ने 'चैंपियन ऑफ कोल' शीर्षक के नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ''और हमारे नेतृत्व में, हम एक विशाल ऊर्जा निर्यातक बन रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ही हमने जापान, कोरिया, भारत और अन्य के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते किए हैं ताकि हमारे कोयला निर्यात को बढ़ाया जा सके।'' आगे उन्होंने कहा, ''हम अब दुनिया भर में कोयला निर्यात कर रहे हैं और हमारे कोयले की गुणवत्ता को दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है।''

अमेरिका और भारत ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वे व्यापार पर एक अंतरिम समझौते की रूपरेखा पर पहुंच गए हैं जिसके तहत अमेरिका ने भारत से आयातित उत्पादों को घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। वहीं भारत ने कुछ अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं, खाद्य और कृषि उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला पर शुल्क घटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा भारत ने अगले पांच साल में 500 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी उत्पादों की खरीद का इरादा भी जताया है।