दोहा में अफगानिस्तान-पाकिस्तान की शुरू हुई बातचीत, नहीं हो सकता एग्रीमेंट, कैसे थमेगी जंग?

अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल रही लड़ाई में कतर की एंट्री हो गई है। शनिवार को कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बीच बातचीत शुरू हो गई, लेकिन अभी तक कोई भी समझौता नहीं हो सका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों देशों में जंग कैसे रुकेगी। यह बातचीत तब हो रही, जब इस्लामाबाद ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की, जिसमें तीन अफगान क्रिकेटरों समेत कम से कम 10 लोग मारे गए।

बातचीत से पहले, पाकिस्तान ने कहा कि वह तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। वहीं, तालिबान सरकार ने चेतावनी दी कि काबुल के पास जवाब देने का अधिकार है, क्योंकि इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन करके लड़ाई शुरू की थी। अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक, बातचीत को अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मुहम्मद याकूब और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ लीड कर रहे हैं। कतर की मध्यस्थता में हो रही इस मीटिंग का मकसद हाल के बॉर्डर टेंशन को कम करना और इसे और बढ़ने से रोकना है।

तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन करने और हिंसा का नया दौर शुरू करने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से पाकिस्तान के अफगानिस्तान के एयरस्पेस के उल्लंघन और हाल के बॉर्डर पार हमलों के बारे में बात की थी। मंत्रालय ने कहा, "इस्लामिक अमीरात युद्ध का समर्थक नहीं है; बल्कि, यह पाकिस्तानी पक्ष था जिसने अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन करके लड़ाई शुरू की थी।'' उसने आगे कहा कि अफगानिस्तान को उम्मीद है कि दोहा बातचीत से अच्छे नतीजे आएंगे।