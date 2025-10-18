दोहा में अफगानिस्तान-पाकिस्तान की शुरू हुई बातचीत, नहीं हो सकता एग्रीमेंट, कैसे थमेगी जंग?
संक्षेप: बातचीत से पहले, पाकिस्तान ने कहा कि वह तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। वहीं, तालिबान सरकार ने चेतावनी दी कि काबुल के पास जवाब देने का अधिकार है, क्योंकि इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन करके लड़ाई शुरू की थी।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल रही लड़ाई में कतर की एंट्री हो गई है। शनिवार को कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बीच बातचीत शुरू हो गई, लेकिन अभी तक कोई भी समझौता नहीं हो सका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों देशों में जंग कैसे रुकेगी। यह बातचीत तब हो रही, जब इस्लामाबाद ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की, जिसमें तीन अफगान क्रिकेटरों समेत कम से कम 10 लोग मारे गए।
बातचीत से पहले, पाकिस्तान ने कहा कि वह तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। वहीं, तालिबान सरकार ने चेतावनी दी कि काबुल के पास जवाब देने का अधिकार है, क्योंकि इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन करके लड़ाई शुरू की थी। अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक, बातचीत को अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मुहम्मद याकूब और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ लीड कर रहे हैं। कतर की मध्यस्थता में हो रही इस मीटिंग का मकसद हाल के बॉर्डर टेंशन को कम करना और इसे और बढ़ने से रोकना है।
तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन करने और हिंसा का नया दौर शुरू करने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से पाकिस्तान के अफगानिस्तान के एयरस्पेस के उल्लंघन और हाल के बॉर्डर पार हमलों के बारे में बात की थी। मंत्रालय ने कहा, "इस्लामिक अमीरात युद्ध का समर्थक नहीं है; बल्कि, यह पाकिस्तानी पक्ष था जिसने अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन करके लड़ाई शुरू की थी।'' उसने आगे कहा कि अफगानिस्तान को उम्मीद है कि दोहा बातचीत से अच्छे नतीजे आएंगे।
वहीं, पाकिस्तानी सेना ने पिछले चार वर्षों में 1,200 से अधिक बार अफगानिस्तान की सीमा और 710 बार उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। अफगान सूत्रों ने शनिवार को यह दावा किया। दोनों देशों के बीच सीमा पर संघर्ष के कारण उनके संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। पिछले सप्ताह काबुल पर पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद सैन्य झड़पें शुरू हो गईं। सूत्रों ने बताया कि कई वर्षों के धैर्य और संयम के बाद, अफगानिस्तान ने 11 अक्टूबर को डूरंड रेखा पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों के खिलाफ सीमित जवाबी सैन्य अभियान चलाकर अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। पिछले चार वर्षों में की गई पाकिस्तानी कार्रवाइयों का विवरण साझा करते हुए सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी सीमा बलों ने 1,200 से अधिक बार सीमा का उल्लंघन किया तथा मोर्टार दागे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।